세종시, 추석명절 쓰레기 대란 사전차단 관리대책 추진

내달 5일부터 이틀간 쓰레기 수거 일시 중단

세종특별자치시청사. / 사진= 김기완 기자 AD 원본보기 아이콘

추석을 맞아 명절 연휴 쓰레기 대란을 사전에 방지하기 위해 25일부터 내달 10일까지 '추석 명절 연휴 쓰레기 관리대책'을 수립해 추진한다.

25일 세종시에 따르면 이 관리대책은 추석 연휴에 고향을 찾는 귀성객들에게 깨끗하고 품격있는 환경을 제공하기 위해 마련됐다. 따라서 추석맞이 특별 환경정화 활동을 실시하고, 추석 선물 과대포장과 쓰레기 무단투기 행위를 집중적으로 단속할 예정이다.

시는 이와 함께 음식물류 폐기물 감량화와 재활용품 분리배출의 중요성을 알리는 홍보물을 배포한다. 명절 연휴 기간 생활 쓰레기 수거일도 일부 조정된다. 명절 연휴 중 10월 3·4일에는 생활 쓰레기를 정상 수거하고, 일요일인 5일과 추석 당일인 6일에는 수거를 중단할 방침이다. 이후 7일부터 생활 쓰레기 수거를 재개해 청결한 도시 환경을 유지할 계획이다. 자동 크린넷은 추석 당일인 6일에만 운영을 중지한다.

권영석 환경녹지국장은 "추석 연휴 이전에 생활 쓰레기를 미리 배출해 주시고, 연휴 기간인 10월은 6일 저녁부터 쓰레기를 배출해 달라"며 "시민 모두가 쾌적한 명절을 보낼 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





