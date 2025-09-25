본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시, 추석명절 쓰레기 대란 사전차단 관리대책 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.25 07:27

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 5일부터 이틀간 쓰레기 수거 일시 중단

세종특별자치시청사. / 사진= 김기완 기자

세종특별자치시청사. / 사진= 김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

추석을 맞아 명절 연휴 쓰레기 대란을 사전에 방지하기 위해 25일부터 내달 10일까지 '추석 명절 연휴 쓰레기 관리대책'을 수립해 추진한다.


25일 세종시에 따르면 이 관리대책은 추석 연휴에 고향을 찾는 귀성객들에게 깨끗하고 품격있는 환경을 제공하기 위해 마련됐다. 따라서 추석맞이 특별 환경정화 활동을 실시하고, 추석 선물 과대포장과 쓰레기 무단투기 행위를 집중적으로 단속할 예정이다.

시는 이와 함께 음식물류 폐기물 감량화와 재활용품 분리배출의 중요성을 알리는 홍보물을 배포한다. 명절 연휴 기간 생활 쓰레기 수거일도 일부 조정된다. 명절 연휴 중 10월 3·4일에는 생활 쓰레기를 정상 수거하고, 일요일인 5일과 추석 당일인 6일에는 수거를 중단할 방침이다. 이후 7일부터 생활 쓰레기 수거를 재개해 청결한 도시 환경을 유지할 계획이다. 자동 크린넷은 추석 당일인 6일에만 운영을 중지한다.


권영석 환경녹지국장은 "추석 연휴 이전에 생활 쓰레기를 미리 배출해 주시고, 연휴 기간인 10월은 6일 저녁부터 쓰레기를 배출해 달라"며 "시민 모두가 쾌적한 명절을 보낼 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

"日, 수소산업 전반 육성…한일 상생협력 가능성 높아"

새로운 이슈 보기