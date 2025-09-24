카카오페이, 삼성페이 카드결제 포인트 적립

삼성페이 이용 시 포인트 최대 2회

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 600 등락률 -1.09% 거래량 478,208 전일가 55,200 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 카카오페이 트래블로그 체크카드, 누적발급 30만좌 돌파투자금 4배 확대, 금리는 4%대! 신용·미수 대환 즉시 가능카카오페이, HD현대일렉과 '안전페이포인트' 연동시스템 구축 전 종목 시세 보기 close 는 오프라인 매장에서 카카오페이 내 삼성페이 기능을 통해 신용·체크카드로 결제할 때도 카카오페이포인트를 준다고 24일 밝혔다.

기존에는 오프라인 매장에서 카카오페이머니(선불충전금)로 결제할 때 카카오페이포인트를 쌓을 수 있었다.

개편에 따라 카카오페이에서 삼성페이에 등록한 신용·체크카드를 쓰는 사람도 포인트를 적립할 수 있게 됐다.

카카오페이는 결제 수단과 혜택을 꾸준히 늘렸다. 카카오페이머니, 신용·체크카드 등에 이어 삼성페이와 제로페이를 연동했다. 지난달에는 '카카오톡 선물하기'로 받은 모바일 교환권까지 결제 수단으로 연결해 카카오페이 오프라인 결제의 편의성과 혜택 폭을 넓혔다.

카카오페이 관계자는 "사용자가 접하는 모든 결제 수단과 혜택을 카카오페이만으로 편리하게 활용하도록 서비스를 고도화하는 중"이라며 "오프라인 매장 어디서든 고민 없이 카카오페이만 열면 가장 유리하게 결제할 수 있는 결제 생태계를 만들 것"이라고 말했다.





