AI가 전해주는 따뜻한 가족사랑 '아들과 둘이서 & 딸과 둘이서' 인기

'제43회 금산세계인삼축제' 인기 프로그램...누적 참여 인원 1532명

인공지능(AI) 로봇이 소원했던 가족관계를 이어주고 자녀에게 전하는 어색했던 표현을 전달하며 가족사랑의 온기를 느낄 수 있어 축제 참가자들에게 호응을 얻고 있다.

이 프로그램은 '아들과 둘이서 & 딸과 둘이서'로 월컴 포토존, 인공지능(AI) 편지쓰기 존, 힐링존 등 총 3단계로 구성됐다.

포토존에서는 인공지능(AI) 로봇이 가족사진을 찍어주고, 인공지능(AI) 편지쓰기 존에서는 로봇이 대화를 유도해 가족 간의 따뜻한 마음을 편지지에 담을 수 있도록 돕는다.

힐링존에서는 사진액자와 편지지를 제공하며 아늑한 분위기 속에서 대화를 나누게 된다. 대화 중에는 따뜻한 차도 제공돼 참여자들에게 편안한 경험을 선사한다.

23일까지 누적 참여 인원은 810팀, 1532명이며 이중 외국인 참여 인원은 25팀에 61명(4%)이다. 참가자들은 평소 마음속에 담아뒀던 고마움과 사랑, 미안함을 표현하는 소중한 시간을 가졌다.

이진하 가족정책과 담당자는 "인공지능(AI) 로봇을 통해 전해진 따뜻한 마음으로 가족 간 유대감을 강화할 수 있어 참여 만족도가 높다"며 "로봇과의 색다른 경험을 통해 평생 기억에 남을 추억을 만드는 기회를 가지시길 바란다"고 말했다.





