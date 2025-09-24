트럼프, 유엔총회 연설서 "7개의 전쟁 끝내"…불법이민 단속 정당성 주장

"내가 유엔이 할 일 대신"

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 자신이 2기 집권 후 전 세계에서 7개의 전쟁을 끝냈다며 유엔을 강하게 비판했다. 그는 유엔이 막대한 잠재력을 지니고 있으나 이를 전혀 발휘하지 못하고 있다고 개혁 필요성을 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 "나는 취임 7개월 만에 7개의 전쟁을 종식시켰다"고 주장했다.

그는 캄보디아와 태국, 코소보와 세르비아, 콩고와 르완다, 파키스탄과 인도, 이스라엘과 이란, 이집트와 에티오피아, 아르메니아와 아제르바이잔 간 갈등을 언급하며 자신이 이들 분쟁 해결에 기여했다고 설명했다.

이어 그는 "난 유엔으로부터 전화 한 통조차 받지 못했다"며 "유엔이 제 역할을 하기보다 내가 이런 일을 해야 한다는 점이 매우 안타깝다"고 지적했다. 또 "유엔은 엄청난 잠재력을 지녔지만 이를 제대로 발휘하지 못하고 있다"고 강조했다.

그러면서 "내가 유엔으로부터 받은 건 형편없는 에스컬레이터와 고장 난 텔레프롬프터뿐"이라며 불편을 지적했다. 이는 이날 오전 총회장으로 올라오면서 에스컬레이터가 중간에 멈춘 것과, 연설 도중 프롬프터가 작동하지 않은 상황에서 연설을 시작한 것을 언급한 발언이다.

그는 노벨평화상 수상에 대한 의욕도 또 다시 드러냈다. 트럼프 대통령은 "모두가 내가 노벨평화상을 받아야 한다고 말한다"면서 "그러나 내게 진정한 상은 끝없고 수치스러운 전쟁에서 수백만명의 사람들이 더 이상 희생되지 않는 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 취임 직후부터 추진해 온 불법이민 단속 정책의 정당성도 거듭 강조했다.

그는 "불법으로 미국에 들어온다면 감옥에 가게 되고 결국 본국으로 돌아가게 될 것"이라고 경고했다. 이어 "외국에서 온 수많은 사람들이 우리의 국경을 짓밟고 주권을 침해하고 끝없는 범죄를 일으키며 사회 안정망을 고갈시키는 것을 거부한다"며 "미국은 미국 국민의 것임을 다시 한 번 분명히 선언한다"고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



