'소음과의 전쟁'…미국과 유럽 라이더컵 격돌

뉴욕주 파밍데일 베스페이지 블랙코스 개막

2000년대 전적 유럽 8승 3패 압도적 우위

뉴욕팬에게 무료 3000장 배포 대규모 응원

미국이 홈에서 자존심 회복을 노린다.

26일(현지시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 주립공원 블랙코스에서 미국과 유럽의 최정상급 골퍼들이 격돌하는 골프 대항전인 라이더컵이 막을 올린다. 상금은 없지만, 국가와 대륙의 명예가 걸려 있다.

스코티 셰플러(오른쪽)와 로리 매킬로이가 미국과 유럽의 골프 대항전인 라이더컵에서 자존심 대결을 펼친다. PGA 제공

미국은 라이더컵 역대 전적에서 27승 2무 15패로 우위를 지키고 있다. 그러나 2000년대 상황은 다르다. 유럽이 8승 3패로 미국에 압도하고 있다. 가장 최근인 2023년 이탈리아 로마 대회에서도 16.5 대 11.5로 완승을 했다. 유럽 간판스타인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 "원정 라이더컵에서 우승하는 것은 가장 큰 업적이 될 것"이라고 포문을 열었다.

미국은 새로운 라인업을 구성했다. 지난 대회와 비교해 12명 중 절반인 6명을 교체하며 새판을 짰다. 선발 포인트 1∼6위에 올라 자동 선발된 스코티 셰플러, J.J. 스펀, 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 해리스 잉글리시, 브라이슨 디섐보와 함께 저스틴 토머스, 콜린 모리카와, 벤 그리핀, 캐머런 영, 패트릭 캔틀레이, 샘 번스가 선택받았다.

미국은 홈팬들의 응원에 큰 기대를 걸고 있다. 유럽 선수들이 플레이를 할 때 엄청난 소음이 예상된다. 미국프로골프협회(PGA of America)는 입장권 3000장을 대회 개최지 뉴욕 골프 팬들에게 나눠줬다. 열광적인 응원의 힘을 믿고 있다. 실제 홈팀 승률은 매우 높다. 최근 20년간 홈팀이 패한 경우는 2012년 미국팀이 유일하다.





