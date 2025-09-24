빅터 차 "'한미정상회담' 北 방향 튼 이재명, 스마트한 선택"[美싱크탱크를 만나다]

"'피스메이커' 발언 트럼프 좋아했을 것"

지난 9일(현지시간) 미국 워싱턴DC 전략국제문제연구소(CSIS)에서 만난 빅터 차 CSIS 한국 석좌. 워싱턴DC=차민영 기자

미국 워싱턴DC의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌가 지난달 도널드 트럼프 대통령과의 첫 정상회담에서 대화 주제를 북한 비핵화·한반도 평화 프로세스 쪽으로 전환한 이재명 대통령의 행보를 높이 평가했다.

차 석좌는 지난 9일(현지시간) CSIS 회의실에서 한국 기자들과 만나 "정상회담에서 이재명 대통령은 주한미군 관련 질문에 직접 답하는 대신 북한을 이야기하는 방향으로 틀었는데 굉장히 스마트한 선택이었다"고 평가했다. 이날 간담회는 한국언론진흥재단과 미국동서센터의 한미 언론인 교류 프로그램 일환으로 진행됐다.

차 석좌는 "(이 대통령은) '피스메이커'를 언급하면서 (트럼프 대통령이) 우크라이나, 가자에 평화를 가져오는 역할을 했으니 한반도에도 평화를 가져오는 역할을 해야 한다고 얘기했다"며 "트럼프 대통령은 노벨평화상을 받고 싶어하기 때문에 그런 얘기를 듣는 것을 굉장히 좋아한다"고 설명했다.

앞서 이 대통령은 백악관 집무실인 '오벌오피스'에서 진행된 트럼프 대통령과의 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장과 만나 '피스메이커' 역할을 해달라고 요청했다. 또 트럼프 대통령이 피스메이커가 되면 본인은 '페이스메이커'로서 지원하겠다고 덧붙였다. 또 "북한에 트럼프 월드도 하나 지어 저도 골프도 칠 수 있게 해달라"고도 했다.

차 석좌는 "두 번째 이유는 (이 대통령이) 트럼프가 굉장히 공감하는 주제인 부동산에 관해 이야기했다"며 "그런 식으로 방향을 틀어서 나머지 기자회견에서 북한 얘기만 하면서 본인과 김정은과의 친분도 과시하고 2025년 말까지 대화해보겠다는 식으로 얘기하게 됐다"고 말했다.

이어 "미국에서도 비공개적으로 메시지를 보내지만 북한에 닿는지 확실하지 않은 상황에서 모두가 주목하는 백악관 정상회담에서 트럼프 대통령이 다시 김정은 국무위원장을 만나고 싶다는 공개적인 사인을 보내도록 하는 게 이 대통령의 의도가 아니었을까 생각이 든다"며 "이 대통령 입장에서 전반적으로 굉장히 성공적인 방문"이라고 덧붙였다.

다만 2개 국가가 최초로 정상급 회담을 진행했을 때 일반적으로 향후 3~5년 계획이나 공동 비전 등을 담은 공식성명을 발표한다는 점에서 한미 정상회담 직후 공식 문서가 마련되지 않았다는 점에 주목했다.

차 석좌는 "문서 합의에 도달하지 못한 이유는 중국, 북한이나 미군 철수나 안보 관련 이유는 아니었다"며 "무역과 투자 협상 세부 사항 때문이었다"고 전했다. 이어 "이번에 (한미가) 합의에 도달하지 못한 건 (미국과) 일본의 협상이 합의에 도달하지 못했기 때문"이라며 향후 미일 협상 시 한미 간 협상도 수월해질 것으로 내다봤다.

이 대통령이 정상회담 직후 CSIS 연설에서 한 '안미경중(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국)' 지속 불가 발언을 두고서는 "나중에 시진핑 중국 국가주석에게 어떤 말을 하고 한국에서 어떤 정책을 펼치는지 봐야 하겠지만, 예상치 못한 발언이었다"고 평가했다.

그러면서 "당연히 중국에서도 그 내용을 확인할 것이란 걸 알면서 발언한 거라고 보고 있으며, 올드한 발언이었다 생각된다"며 "DC에서는 환영하는 발언이기도 했고, 이재명 대통령이 민주당이긴 하지만 지난 민주당 출신의 전 대통령들보다 '실용적'이란 이론을 강화하는 발언이었다고 생각된다"고 덧붙였다.

지난 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC 브루킹스연구소에서 만난 앤드루 여 한국 석좌.

양국 정상회담을 계기로 미국이 이 대통령에게 품었던 '반미(反美)' 의구심을 일부 해소하는 데 성공했다는 평가도 나왔다. 백악관은 이 대통령 당선 직후인 6월 3일 한미동맹의 굳건함을 재확인하는 한편, 중국의 민주주의 개입에 대한 우려를 함께 표명한 바 있다.

앤드루 여 브루킹스연구소 한국 석좌는 "위성락 국가안보실장은 워싱턴에서도 잘 알려지고 중도 인사란 것을 모두 알지만 과연 이 대통령의 의견을 잘 반영하는 건지 의구심도 있었다"며 "양자 회담이 끝나고 나서 워싱턴 사람들한테 이재명 반미 아니라는 걸 잘 설득해내면서 진정한 승자는 위성락 실장이 아닐까 생각이 들 정도였다"고 짚었다.

이어 "이 대통령이 윤석열 전 대통령처럼 완전한 친미는 아닐 것이고 기존과 다른 외교 정책을 쓰겠지만 이 대통령이 한미 관계에 있어서 양국 동맹이 중요하다고 얘기하면서 의구심이 어느 정도 해소됐다"며 "미국에 와서 (관세 등) 그런 것을 비판하거나 화가 났을 수도 있는데 참을성 있는 모습을 잘 보여줬다"고 덧붙였다.

지난 11일(현지시간) 워싱턴DC 허드슨연구소에서 만난 패트릭 크로닌 아시아태평양 안보 의장.

이재명 대통령이 한미 정상회담 직전 일본을 방문해 한일 관계를 다진 것을 두고도 긍정적 평가가 나왔다. 이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담 이후 '미래지향적이고, 상호호혜적인 공동의 이익을 위해 함께 협력해야 한다'는 회담 내용도 공동 발표했다.

패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아태평양 안보 의장은 "수십년간 한일 관계가 좋아야 한다고 주장해 왔던 사람으로서 정말 환영하는 입장"이라며 "지금 미국 행정부의 신뢰성과 일관성이 떨어지는 상황이라 한일 간 협력이 꼭 필요한 순간"이라고 강조했다.

그러면서 "미국에 대응하기 위해 한국과 일본 양국이 조율하고 협력해 나가는 건 의미가 있다고 보지만, 한편으론 지속 가능한 방식으로 진행돼야 하지 않겠냐고 개인적으로 생각한다"고 덧붙였다.





