본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시, 직장 내 '성희롱·성폭력' 예방교육 실시

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.23 19:02

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성인지 감수성 향상, 양성평등 조직문화 조성
11월 가정폭력·성매매 예방교육 추가 실시

직장 내 성희롱·성폭력 예방교에 참여한 최민호 세종시장이 인사말을 하고 있다. /사진= 보건복지국 인구여성가족과 제공

직장 내 성희롱·성폭력 예방교에 참여한 최민호 세종시장이 인사말을 하고 있다. /사진= 보건복지국 인구여성가족과 제공

AD
원본보기 아이콘

세종시가 직장 내 성희롱·성폭력 예방과 건강한 조직문화 조성을 위해 전 직원을 대상으로 23일 예방 교육을 실시했다.


이날 교육은 양성평등기본법과 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률에 따라 기획됐으며, 관리직과 일반직 공무원 과정으로 나눠 진행했다.

교육에는 양은숙 한국양성평등교육진흥원 위촉 전문 강사가 '품격 도시 세종, 함께 만드는 성평등 약속'이라는 주제로, 젠더기반 폭력의 특성 파악과 디지털 시민성 함양, 2차 피해 예방, 딥페이크 범죄 및 스토킹 방지 등을 강연했다.


교육에 참석한 최민호 시장과 실·국장, 과장 등 관리직 공무원 300여 명과 6급 이하 공무원 300여 명은 강연을 통해 양성평등 감수성을 제고하고 건강한 공직문화 조성을 위한 노력을 다짐했다.


최 시장은 "매년 진행하는 성희롱·성폭력 예방 교육으로 한층 건강한 조직으로 거듭나고 발전하길 기대한다"고 말했다.

시는 오는 11월 가정폭력·성매매 예방 교육을 추가 실시해 폭력 예방 교육을 연중 지속 추진할 방침이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

공군 충주기지서 KF-16 활주로 이탈…"조종사 이상 없어"

새로운 이슈 보기