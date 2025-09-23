성남시, 분당 재건축 세대수 가이드라인 주민 의견 반영해 최종안 마련

주민설명회서 예시로 설명한 '1.6배 세대수 권고 문구'는 삭제

경기 성남시(시장 신상진)는 분당 특별정비계획의 세대수 관련 가이드라인은 아직 확정된 것이 아니며, 주민 의견을 반영해 최종안을 마련할 예정이라고 23일 밝혔다.

성남시정 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 19일 열린 주민설명회에서 가이드라인 초안을 공개하며 세대수 증가 비율(160%)에 대한 권고 내용을 설명했으며, 이 과정에서 일부 표현이 오해의 소지가 있었다.

성남시 관계자는 "가이드라인은 주민 의견 수렴을 위한 초안"이라며 "세대수 권고 사항은 구역별 정비계획 작성 과정에서 기반시설에 과도한 부담이 생기지 않는 세대 규모를 예시로 제시한 것일 뿐, 주민설명회에서 안내한 '목표 세대수를 1.6배로 권고한다'는 문구는 삭제할 것"임을 밝혔다.

현재 시는 접수된 선도지구 특별정비계획안의 평균 세대수 증가율이 176%, 평균 용적률이 338%임을 확인했으며, 관계 부서 검토를 거쳐 주민 의견이 충분히 반영된 '특별정비계획 작성 가이드라인' 최종안을 마련할 계획이다.

신상진 성남시장은 "성남의 재개발·재건축은 주민을 위한, 주민에 의한 재건축이라는 큰 방향 속에서 추진되어야 한다는 것이 성남시의 일관된 입장"이라며 "주민 부담을 최소화해 1기 신도시 분당 재건축이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자



