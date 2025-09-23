"국가AI컴퓨팅센터 유치"…광주 지산학연 '원팀'

50여개 기관·기업·대학 '거버넌스 총괄협의체'

지역 혁신역량 결집 대표산업 생태계 활성화

광주시는 23일 광주테크노파크 과학기술본부 국제회의실에서 '광주 지·산·학·연 거버넌스 총괄협의체' 회의를 열고 지역산업 발전 전략을 논의했다.

'지산학연 거버넌스 총괄협의체'는 지난 2023년 6월 출범했으며, 주요 기업·연구기관·지원기관과 대학 등이 참여해 지역 산업 생태계 활성화와 중소기업 육성, 지역 현안 해결을 함께 모색하는 협력 네트워크다.

이날 회의에는 김영문 문화경제부시장과 김동철 광주전남지방중소벤처기업청 과장, 김영집 광주테크노파크 원장, 광주 대표산업별 산학연협의회장단, 대학 RISE사업단장, 한국광기술원장을 비롯한 연구·지원기관장 등 50여명이 참석했다.

회의는 ▲거버넌스 운영 결과 보고 ▲대선 광주공약 국정과제 반영 상황 ▲국가 AI컴퓨팅센터 유치 전략 ▲지역산업 현안 청취 등으로 진행됐다. 참석자들은 지역산업 육성과 협력 방안을 모색하며 미래 성장 해법을 찾는 토론을 이어갔다.

거버넌스 총괄협의체는 올 상반기 6차례 산업별 간담회를 열어 트럼프 2기 출범에 따른 수출 대응 전략, 금호타이어 광주공장 화재 수습 등 지역 현안을 논의하며 협력의 든든한 버팀목이 됐다.

하반기에도 에너지·인공지능(AI) 산업분과 등 간담회를 지속적으로 개최해 지역 대학과 혁신기관 간 연대를 강화하고, 신규 정책·과제 발굴, 현안 해결을 위한 지원을 이어가고 있다.

김영문 문화경제부시장은 "이재명 정부가 수도권 일극체제를 넘어 지방이 세계적 경쟁력을 갖도록 5극3특 중심 국가균형성장 전략을 제시했다"며 "광주시는 전남과 함께 에너지·인공지능(AI)·모빌리티 등 핵심 산업군을 집중 육성해 미래성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

김 부시장은 이어 "광주시는 지난 5년간 4,300억원 규모의 AI 1단계 사업을 성공적으로 마무리했고, 최근 6,000억원 규모 AI 2단계 예비타당성조사 면제라는 성과를 이뤘다"며 "이제 국가AI컴퓨팅센터 유치를 위한 새로운 도전에 나섰다. 광주 9대 산업의 도약을 위해 산학연 거버넌스와 함께 원팀으로 노력하겠다"고 강조했다.





