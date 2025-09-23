본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘충성! 키자니아!’… 키자니아 부산, 제53보병사단과 국군의 날 특별 캠페인 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.23 15:57

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우리 아이 첫 번째 테마파크 키자니아 부산은 오는 24일부터 26일까지 제53보병사단(사단장 강관범 소장)과 어린이들을 위한 국군의 날 특별 캠페인 '충성! 키자니아!'를 개최한다.


이 캠페인은 어린이들에게 군의 직업적 가치와 국방의 중요성을 직접 체험할 기회를 제공하고, 국군의 날의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 마련됐다.

제53보병사단(부대 애칭: 충렬부대)은 1970년 부산경비단을 모체로 창설된 이후 부산과 울산 전역을 관할하며 지역사회와 긴밀히 협력해 국가 안보와 발전에 크게 기여해왔다.


캠페인 기간 어린이들은 군인 전투복을 입고 제식훈련과 드론 시뮬레이터 체험, 실제 군인과 함께하는 각개전투 체험 프로그램을 통해 군인의 역할을 직접 경험할 수 있다. 또 군악대 공연, 육군 캐릭터 인형탈 이벤트 등 다채로운 활동도 준비돼 있어 즐거움을 더할 예정이다.


키자니아 관계자는 "이번 캠페인이 어린이들에게 국방의 소중함을 자연스럽게 체험하며 꿈을 키울 수 있는 의미 있는 시간이 될 것"이라며 "미래의 작은 영웅들이 즐겁게 참여하길 기대한다"고 전했다.

키자니아 부산.

키자니아 부산.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같이 가시죠" 반전 "추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기