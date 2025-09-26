블랙야크 '멀티 바람막이'…아이유·노홍철 화보 공개

아웃도어·일상 넘나드는 바람막이

블랙야크는 기능과 스타일을 갖춘 바람막이 라인업을 선보이고 브랜드 모델 아이유, 앰버서더 노홍철과 함께 촬영한 가을 화보를 공개했다고 26일 밝혔다.

먼저 '데일리 후디 고어텍스 WSP 자켓'은 고어텍스 윈드스토퍼 소재를 적용해 바람으로 인한 체온 손실을 방지하고 쾌적한 착용감을 유지하도록 돕는다. 같은 소재를 적용한 또 다른 제품인 '트레블 고어텍스 WSP 자켓' 역시 우수한 방풍성과 통기성으로 착용감이 쾌적하다. 고기능성 DNS 라인 제품인 'DNS 툴라기 라이트 GTX 자켓'은 두께감 있는 고어텍스 원단을 사용해 외부 물기 차단과 단단한 내구성을 자랑하는 하드쉘 방수 자켓이다.

바람막이 출시와 함께 다양한 바람막이 스타일링도 제안했다. 이번 바람막이 화보는 아이유와 노홍철의 매력을 각각 담은 두 가지 무드에서 편안하게 입을 수 있는 가을 룩을 담았다. 화보 속 아이유는 일출이 시작되는 고요한 아침을 담은 듯한 배경 아래 정제된 표정으로 블랙야크 방풍 자켓의 실루엣을 표현했다.

노홍철은 레이어드를 십분 활용한 가을 자켓 룩을 완성했다. 하드쉘 3레이어 방수 자켓 'DNS 툴라기 라이트 GTX 자켓'의 퍼플 제품과 옐로우 색상의 하프 집업 상의를 이너로 레이어드해 강렬한 대비감이 느껴지는 아웃도어룩을 소화했다.

블랙야크 관계자는 "이번에 선보인 블랙야크 바람막이는 범용성 높은 고기능성 고어텍스 자켓이면서 아웃도어와 일상에서 두루 활용 가능한 심플한 디자인이 특징인 제품"이라며 "다양한 코디를 담은 아이유, 노홍철 화보를 참고해 기능적이면서도 세련된 바람막이 스타일링을 연출해 보시기를 바란다"고 말했다.





