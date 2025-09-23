韓·日 외교장관 손잡은 美국무 "3국협력 인태 평화에 중요"

루비오, SNS 계정에 사진 공개

마코 루비오 미국 국무부 장관(가운데)이 22일(현지시간) 공개한 사진 속에서 이와야 다케시 일본 외무상(왼쪽), 조현 한국 외교부 장관이 손을 맞잡고 있다. 루비오 X AD 원본보기 아이콘

마코 루비오 미국 국무장관이 22일(현지시간) 미국 뉴욕에서 한미일 3국 외교장관 회의를 했다고 밝히면서 3국 협력이 인도·태평양 지역 평화와 안보에 매우 중요하다고 강조했다.

유엔총회 고위급 회기 참석차 뉴욕을 방문 중인 루비오 장관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "이와야 다케시 일본 외무상, 조현 한국 외교부 장관과 만났다"고 적고, 세 사람이 손을 맞잡은 사진을 올렸다.

루비오 장관은 이어 "우리의 3자 파트너십은 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 증진하고, 경제 및 안보 협력을 발전시키는 데 매우 중요하다"고 밝혔다.

한편, 이번 한미일 외교장관 회의에서 세 장관은 한미일 안보 협력을 주요 의제로 북한 핵·미사일 위협 대응 방안 등을 논의한 것으로 보인다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



