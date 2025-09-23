시흥시, 상반기 신속집행 '최우수기관' 선정…특교세 8000만원 확보

경기도 시흥시는 행정안전부 주관 상반기 신속집행 평가에서 '최우수 기관으로 선정돼 특별교부세 8000만원을 확보했다고 23일 밝혔다.

시는 상반기 동안 목표액 3977억원을 738억원 초과한 4715억원을 집행했다고 설명했다. 또 국내 경기 활성화에 영향을 미치는 소비·투자 분야에서도 2분기 목표액 1150억원보다 18.6% 많은 1364억원을 집행했다.

앞서 시는 올해 1분기 행안부 평가에서도 우수기관으로 선정돼 특별교부세 4000만 원을 확보했으며, 경기도 주관 상반기 평가에서는 우수기관으로 선정돼 특별조정교부금 5억원을 받았다.

시는 연초부터 신속집행 계획을 수립, 박승삼 부시장 주재로 월 1회 이상 신속 집행 점검 회의를 개최하는 등 부서가 참여하는 집행 관리 체계를 운영해 높은 실적을 거뒀다고 설명했다.

한편 시는 행안부의 신속집행 평가에서 ▲2022년 상반기 최우수, 하반기 우수 ▲2023년 상반기 우수, 하반기 우수 ▲(6천 5백만 원), 2024년 상반기 우수로 선정됐었다.

임병택 시흥시장은 "민생경제에 조금이나마 도움을 주기 위해 대규모 사업과 경제적 파급효과가 큰 소비·투자 분야에서 적극적으로 재정을 집행했다"며 "앞으로도 시민과 소상공인, 기업과 함께 경제적 어려움을 극복하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



