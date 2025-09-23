지역 엔젤투자자 모여 창업기업 투자 열기 확산

‘2025년 엔젤투자허브 통합 투자설명회’ 개최

중소벤처기업부와 한국엔젤투자협회는 24일 서울 역삼동 팁스타운 S6에서 '2025년 엔젤투자허브 통합 투자설명회(IR)'를 개최한다고 밝혔다.

지역 엔젤투자허브는 엔젤투자의 수도권 편중 해소 및 지역투자 촉진을 목적으로 전국 4개 광역권별로 운영 중이다. 2021년 충청권·호남권 개소를 시작으로 2023년 동남권, 지난해 대경권 등 현재 4개소를 엔젤협회가 구축·운영하고 있다.

이번 엔젤투자허브 통합IR은 허브 운영 프로그램을 통해 엔젤투자를 받았던 지역 내 우수 스타트업(16개)의 투자설명회와 지역 스타트업 1대 1 투자자 매칭 상담회를 진행해 후속 투자 유치를 도모하는 행사다. 4개 광역권 내 우수 스타트업, 엔젤투자자, 액셀러레이터(AC), 벤처캐피털(VC) 및 창업·투자 관계자가 한자리에 모인다.

특히 이번 행사는 전국에서 모인 엔젤투자자 및 스타트업을 대상으로 투자심의 보고서 작성·실습, 투자포인트 실사례 소개, 회수 전략 등 투자 과정에서 어려움을 겪을 수 있는 의사결정 과정들에 대한 이해를 높이고, 실전 체험을 제공하는 투자 교육도 병행한다.

현재 권역별 4곳에서 운영 중인 허브는 올해 1월에서 9월까지 ▲엔젤투자 브리지 프로그램 48회(350개사 참여) ▲엔젤투자자 발굴·육성을 위한 투자 설명회 및 교육 18회(741명 참석) 등 당초 사업계획 목표 대비 높은 실적을 달성해 지역 엔젤투자자들에게 많은 관심을 받고 있다.

조민식 한국엔젤투자협회장은 "이번 행사는 지역 엔젤투자허브의 성과 공유와 지역 내 창업기업의 후속 투자를 지원하기 위해 준비했다"면서, "협회는 앞으로도 지역 내 엔젤투자자 육성과 더불어 초기 창업기업 간 연결 등, 지역 창업·투자 생태계 조성을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 "지역 엔젤투자허브는 지역 스타트업과 투자자를 연결하고, 엔젤투자자를 양성하는 중요한 역할을 하고 있다"며, "향후 지역창업 및 투자 활성화를 위해 5극 3특 중심으로 허브를 확대할 계획으로, 지역 스타트업의 엔젤투자 요람이 될 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 말했다.





