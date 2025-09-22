본문 바로가기
대한항공, 신입사원·전문인력 및 신입 객실승무원 공개채용

전영주기자

입력2025.09.22 15:29

대한항공 이 통합 항공사 출범을 앞두고 분야별 전문성과 우수 역량을 보유한 인재를 영입하기 위해 신입사원·전문인력과 신입 객실승무원 공개 채용에 나선다고 22일 밝혔다.


신입사원 모집 분야는 일반직과 기술직(항공기술·항공우주)으로 나뉜다. 기술직의 경우 근무 분야에 따라 경인과 부산 중 근무 희망지를 고를 수 있다. 모집 분야를 전공한 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자 중 기준 점수 이상 어학성적을 보유하고 해외여행에 결격사유가 없다면 누구나 지원할 수 있다.

전문인력 모집에는 신입·경력 모두 지원할 수 있다. 모집 분야는 ▲일반직(여객RM·자재·노무·기내서비스) ▲IT(IT개발·클라우드·데이터·네트워크) ▲시설 부문이다. 모집 분야를 전공한 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자 중 기준 점수 이상 어학성적과 관련 분야 지원 자격을 보유하고 해외여행에 결격사유가 없다면 지원할 수 있다. 비전공자라도 해당 부문 근무 경력이 2년 이상이면 경력으로 지원 가능하다.


기내 안전과 서비스 업무를 책임질 신입 객실승무원 채용도 진행한다. 지원자는 2026년 8월 이전 졸업 예정이거나 이미 졸업한 상태여야 한다. 일정 기준의 어학 성적 및 교정시력 1.0 이상을 충족해야 한다.


서류전형과 면접전형, 건강검진 등을 거쳐 내년 1월께 입사하도록 진행된다. 신입 객실승무원 접수 마감은 다음 달 13일 오후 6시까지다. 신입사원·전문인력의 경우 다음 달 14일 오후 4시까지다. 서류전형 이후 전형별 자세한 일정은 추후 개별 안내할 예정이다.

대한항공 관계자는 "대한항공은 현재 통합 항공사 출범을 앞두고 새로운 미래로 향하는 매우 중요한 시기"라며 "대한민국 대표를 넘어 명실상부한 글로벌 항공사로서의 도약을 이끌 능력 있는 인재들의 적극적인 지원을 바란다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
