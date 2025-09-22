본문 바로가기
부산시교육청, 유럽 선진 교육기관 방문… AI·다문화·환경 교육 모델 벤치마킹

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.22 14:51

네덜란드·벨기에 교육기관, 국제기구 방문 통해 부산교육 적용 가능성 모색

부산시교육청(교육감 김석준)은 혁신교육, 다문화·국제교육, 환경·직업교육 등 선진 교육 모델을 확인하고 이를 부산교육에 접목하기 위해 해외 선진교육기관 방문에 나섰다고 22일 전했다.


이번 방문은 김석준 교육감을 단장으로 민주시민교육과장, 디지털미래교육과장, 초등교육과 장학팀장 등 총 5명으로 구성된 대표단이 지난 21일부터 27일까지 5박 7일간 네덜란드와 벨기에에서 진행한다.

대표단은 ▲AI 기반 디지털 교육 ▲국제화 교육 ▲민주시민 교육 등 부산시교육청 역점사업과 관련해 우수한 교육제도를 벤치마킹한다. 주요 방문 기관은 △유럽학교 브뤼셀(EU 운영 공식 교육기관, 다국어 몰입교육·다문화 학습 환경 조성) △와게닝겐대학교(농업·환경·생명과학 특화대학) △스티브잡스 스쿨(아이패드 기반 자기주도 학습으로 유명) 등이다.


또 주네덜란드 및 주벨기에 대한민국대사관, 유럽연합 본부 등 국제기구도 방문해 교육 분야 협력관계 구축을 추진한다.


김석준 교육감은 "유럽 선진 교육 현장의 사례를 부산교육에 접목해 학생들이 미래 역량을 키우고 세계시민으로 성장할 수 있는 교육환경을 조성하겠다"며 "특히 AI, 지속가능성, 다문화 교육 분야에서 부산교육의 방향성을 재정립하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

김석준 부산교육감.

김석준 부산교육감.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
