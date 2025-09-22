광주신세계, 고어텍스 등 가을 산행 의류 선봬

본관 7층 '코오롱 스포츠'

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 기온이 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어지는 가운데 가을 산행을 준비하는 고객들을 위해 고어텍스 등 다양한 의류를 선보인다고 22일 밝혔다.

광주신세계 본관 7층 ‘코오롱 스포츠’ 매장에서 직원이 고어텍스 자켓을 선보이고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

광주신세계 본관 7층 '코오롱 스포츠'에서는 우수한 방수 기능을 기반으로 효율적으로 내부의 찬 땀을 배출하는 고기능성 고어텍스 의류를 다양하게 선보이고 있다.

더불어 움직임이 많은 아웃도어 활동뿐만 아니라 일상생활에서도 착용할 수 있는 노멀하고 깔끔한 디자인의 긴 팔 셔츠도 인기다.

대표상품은 내구성과 투습 기능이 뛰어난 '윈드체이서 고어텍스 자켓'(45만원)과 신축성과 UV차단 기능을 갖춘 아일론 혼방소재의 '남성 하이킹 긴 팔셔츠'(16만8,000원)다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



