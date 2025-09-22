광주신세계, 고어텍스 등 가을 산행 의류 선봬

본관 7층 '코오롱 스포츠'
㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 기온이 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어지는 가운데 가을 산행을 준비하는 고객들을 위해 고어텍스 등 다양한 의류를 선보인다고 22일 밝혔다.
광주신세계 본관 7층 ‘코오롱 스포츠’ 매장에서 직원이 고어텍스 자켓을 선보이고 있다. 광주신세계 제공
광주신세계 본관 7층 '코오롱 스포츠'에서는 우수한 방수 기능을 기반으로 효율적으로 내부의 찬 땀을 배출하는 고기능성 고어텍스 의류를 다양하게 선보이고 있다.
더불어 움직임이 많은 아웃도어 활동뿐만 아니라 일상생활에서도 착용할 수 있는 노멀하고 깔끔한 디자인의 긴 팔 셔츠도 인기다.
대표상품은 내구성과 투습 기능이 뛰어난 '윈드체이서 고어텍스 자켓'(45만원)과 신축성과 UV차단 기능을 갖춘 아일론 혼방소재의 '남성 하이킹 긴 팔셔츠'(16만8,000원)다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>