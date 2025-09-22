본문 바로가기
광주신세계, 고어텍스 등 가을 산행 의류 선봬

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.22 10:56

본관 7층 '코오롱 스포츠'

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 기온이 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어지는 가운데 가을 산행을 준비하는 고객들을 위해 고어텍스 등 다양한 의류를 선보인다고 22일 밝혔다.

광주신세계 본관 7층 ‘코오롱 스포츠’ 매장에서 직원이 고어텍스 자켓을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 본관 7층 '코오롱 스포츠'에서는 우수한 방수 기능을 기반으로 효율적으로 내부의 찬 땀을 배출하는 고기능성 고어텍스 의류를 다양하게 선보이고 있다.


더불어 움직임이 많은 아웃도어 활동뿐만 아니라 일상생활에서도 착용할 수 있는 노멀하고 깔끔한 디자인의 긴 팔 셔츠도 인기다.

대표상품은 내구성과 투습 기능이 뛰어난 '윈드체이서 고어텍스 자켓'(45만원)과 신축성과 UV차단 기능을 갖춘 아일론 혼방소재의 '남성 하이킹 긴 팔셔츠'(16만8,000원)다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
