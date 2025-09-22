'무면허 운전' 광주·전남서 매년 수천건 적발

광주·전남에서 매년 무면허 운전 적발 건수가 늘고 있어 강력한 예방 대책 마련이 요구되고 있다.

22일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 지난달까지 광주·전남에서 무면허 운전으로 적발된 사람은 광주 8,320명, 전남 1만2,039명 등 총 2만359명이다.

연도별 적발 건수는 2021년 3,396건(광주 1,234건·전남 2,162건), 2022년 3,909건(광주 1,614건·전남 2,295건), 2023년 5,075건(광주 2,066건·전남 3,009건), 2024년 5,091건(광주 2,178건·전남 2,913건)으로 집계됐다.

이는 2021년과 비교했을 때 지난해 적발 건수가 약 1.5 배 늘어난 수치다.

한 의원은 "무면허 운전은 움직이는 시한폭탄과 같다"며 "강력한 예방 대책과 적발자에 대한 제재 강화도 필요하다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



