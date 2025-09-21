본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, 지방재정 신속집행 14회 연속 '최우수'

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.21 11:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구가 올해 상반기 지방재정 신속 집행 평가에서 광주 자치구 중 유일하게 최우수기관에 선정되며 14회 연속 성과를 이어갔다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

21일 북구에 따르면 해당 평가는 행안부가 전국 243개 지자체를 대상으로 적극적인 재정 집행을 통한 지역경제 활성화 노력을 종합적으로 평가하는 제도다.


북구는 올해 상반기 총 1,688억원의 예산을 집행해 목표액 850억 원 대비 198.6%의 집행률을 기록했다. 이는 전년도 같은 기간 집행률(125.6%)보다 73%포인트 상승한 수치다. 특히 2분기 소비·투자 분야에서는 목표액 548억 원을 넘어선 558억원을 집행해 집행률 102%를 달성했다.

이 같은 성과에 따라 북구는 종합평가에서 광주 자치구 가운데 유일하게 최우수기관으로 뽑혔으며, 인센티브로 특별교부세 8,000만원을 확보했다. 북구는 해당 재원을 주민 편익 증진 사업에 재투자할 방침이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞에 지갑은 '비명' "추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"어쩐지 배 안 차더라" 양 줄이고 가슴살 섞고…꼼수로 가격 인상한 교촌

"중국서 성형하면 얼굴이 판다 된다?"…부작용 속출 논란

이승기 성북동 주택, 시세 100억 넘어… 5년만에 50억 올랐다

라부부가 일으킨 '아트 토이' 열풍…핵심은 수집 가치

3일 연속 회식 후 알코올 중독 숨진 회사원…법원 "산재 인정해야"

"추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞에 지갑은 '비명'

'고3 국민연금' 여전히 찬반 논쟁…"재정 건전성 우려"

새로운 이슈 보기