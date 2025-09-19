본문 바로가기
최휘영 장관 이현세 작가 만나…웹툰산업 지원 방안 논의

입력2025.09.19 18:05

최휘영 문화체육관광부 장관은 19일 오후 국립현대미술관 서울관에서 '웹툰업계 간담회'를 열어 웹툰 업계 현장 전문가들의 의견을 청취하고 웹툰 산업의 지속 가능한 발전을 위한 지원 방안을 모색했다.


간담회에는 이현세 작가 등 창작자를 비롯해 한국만화가협회, 만화웹툰협회총연합, 지역만화웹툰협단체연합, 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트, 레드아이스스튜디오, 디앤씨미디어 관계자 등이 참석했다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 19일 국립현대미술관 서울관에서 열린 '웹툰업계 간담회'에서 이현세 작가와 인사를 나누고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

웹툰 산업은 가파른 성장세를 보이다 최근 주춤하는 모습을 보이고 있다. 최휘영 장관은 웹툰 산업 현장의 고충과 제안을 듣고, 당면 과제 해결을 위해 필요한 정부 차원의 지원책을 논의했다. 특히 최근 활발히 시도되는 국내 기업의 해외시장 진출을 지원할 방안과 함께 불법 유통 대응, 인공지능(AI) 활용에 따른 창·제작 환경 변화, 저작권 보호 문제 등에 관한 내용을 폭넓게 다뤘다.

참석자들은 웹툰 산업의 지속 가능한 성장을 위해선 무엇보다도 불법 유통에 대한 강력한 단속과 함께 적극적인 해외시장 진출 지원이 필요함을 강조했다. 4000억원 규모에 달하는 불법유통 피해를 줄이기 위해선 신속한 차단이 핵심이라고 강조하며, 이를 위해 해외에 서버를 둔 불법사이트에 대한 접속차단 권한을 문체부에 부여하고 민·형사상 처벌도 강화할 것을 요구했다.


최휘영 장관은 "웹툰은 영화, 드라마, 게임 등 다양한 분야로 확장해 '케이-콘텐츠'의 전 세계적 확산을 견인하는 지식재산(IP)의 원천"이라며 "문체부는 현장 의견을 정책에 적극 반영하고 웹툰 종주국에 걸맞은 위상을 확립할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 19일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 만화·웹툰 분야 현장 간담회에서 만화·웹툰 업계 지원 방안을 논의하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

박병희 기자 nut@asiae.co.kr
