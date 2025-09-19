본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

생활고 비관 가족 살해…40대 가장 '무기징역'

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.19 18:23

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

진도 팽목항서 차량 돌진해 참극
재판부 “용납 안 될 중대한 범죄”

생활고를 이유로 아내와 두 아들을 살해한 40대 가장에게 무기징역이 선고됐다.

생활고를 비관해 아내와 아들 2명을 살해한 혐의로 체포된 지모(49) 씨가 지난 6월 4일 오전 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

생활고를 비관해 아내와 아들 2명을 살해한 혐의로 체포된 지모(49) 씨가 지난 6월 4일 오전 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주지법 형사12부(박재성 부장판사)는 19일 살인 및 자살방조 혐의로 기소된 지모(49)씨에게 무기징역을 선고했다. 지씨는 지난 6월 1일 새벽 전남 진도군 임회면 진도항(팽목항)에서 아내와 고등학생 두 아들이 탄 승용차를 몰고 바다로 돌진해 숨지게 한 혐의로 기소됐다.


그는 생활고를 비관해 가족에게 수면제를 먹인 뒤 범행을 저질렀고, 자신은 차창 밖으로 탈출해 목숨을 건졌다. 이후 지인에게 전화를 걸어 차를 얻어타고 광주로 도주했으며, 범행 약 44시간 만에 체포됐다. 도주 과정에서 경찰이나 소방에 구조 요청은 하지 않았다.

건설 현장 철근공으로 일하던 지씨는 카드빚 2억원과 일용직 임금 3,000만원가량을 체불한 상태였다고 진술했다. 반면, 두 아들은 부모와 여행 계획을 세우며 기대에 부풀어 있었던 것으로 조사됐다.


재판부는 "피해 아들들은 목숨을 잃는 순간까지 가장 사랑했던 부모가 자신들을 살해했다고 생각하지 못했을 것"이라며 "어떠한 이유로도 용납될 수 없는 중대한 범죄"라고 판시했다.


재판장은 "비정한 범행 내용, 바다에서 주검으로 건져 올려진 두 아들의 모습은 참혹했다"며 선고문을 읽는 도중 눈물을 흘리고 목이 메어 말을 잇지 못하기도 했다. 앞선 공판에서 지씨 측이 제출한 선처 탄원서는 재판부의 질타를 받았다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기