포천시, 한탄강 Y형 출렁다리 '대한민국 국토대전' 국토부 장관상 수상

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 18일 한탄강 와이(Y)형 출렁다리가 '2025 대한민국 국토대전' 사회기반시설 부문에서 국토교통부 장관상을 수상했다고 19일 밝혔다.

포천시 한탄강 와이(Y)형 출렁다리가 지난 18일 '2025 대한민국 국토대전'에서 국토교통부 장관상 수상하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 수상은 교량 건설뿐만 아니라 지역 경제 활성화와 공동체 형성에 기여한 점이 인정된 결과다.

포천 한탄강은 대한민국 유일의 현무암 침식 하천으로, 주상절리 협곡이 만들어낸 장대한 자연경관과 다양한 지질 명소를 자랑한다. 와이(Y)형 출렁다리 준공으로 그간 단절되어 있던 비둘기낭 폭포, 생태경관단지, 가람누리 전망대가 연결되며, 한탄강을 온전히 즐길 수 있는 순환형 관광 코스를 완성했다.

또한, 교량 개통과 함께 열린 한탄강 가든페스타는 2024년 가을과 올봄 두 차례에 걸쳐 45만명 이상의 관광객을 유치했으며, 주민참여형 판매장터 운영과 지역상품권 소비 등 다양한 활동을 통해 지역경제 활성화에 기여한 점이 높이 평가됐다.

백영현 포천시장은 "한탄강 Y형 출렁다리가 포천의 미래를 연결하는 상징이 되길 바라며, 앞으로도 시민과 소통하며 더 큰 포천을 만들어가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



