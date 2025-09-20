경희대 규제과학과, 2025학년도 후기 대학원생 모집

신산업 규제 대응 전문인력 양성

경희대학교 일반대학원 규제과학과가 오는 30일부터 7월 2일까지 2025학년도 후기 일반대학원 신입생 수시모집을 진행한다.

경희대학교 일반대학원 규제과학과가 오는 30일부터 7월 2일까지 2025학년도 후기 일반대학원 신입생 수시모집을 진행한다.

석사, 박사, 석박사 통합 과정으로 구분해 모집하며 원서 접수는 유웨이어플라이에서 할 수 있다.

전형은 서류심사와 면접심사(비대면 평가)로 이뤄진다.

지원 자격은 국내·외 4년제 대학 졸업자 혹은 동등 이상 자격 소지자(학부 전공 제한 없음)가 지원할 수 있다.

제약, 관련 산업 종사자들이 부분제 대학원생으로 학위 과정을 원활하게 수행할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 진행하고 있고 학생들의 네트워크 기회도 마련하고 했다.

규제과학과는 지난 2021년 경희대가 식품의약품안전처에서 주관하는 '규제과학 인재 양성 사업' 중 의약품 유효성 평가 분야 사업 수행 기관으로 선정되며 신설한 학과다.

2025년에는 '첨단의료제품 규제과학 인재양성 사업'에 추가로 선정돼 '유전자치료 제품 개발을 위한 바이오헬스 규제 혁신 BRIDGE 인재 양성 교육프로그램 기반 구축 연구'를 수행하고 있다.

규제과학과는 '바이오헬스 산업의 전주기 혁신 생태계 구축'과 '전문인력 양성을 통한 글로벌 수준의 규제 합리화 및 바이오헬스 산업 발전 제고'를 목표로 ▲첨단바이오의약품 ▲임상·계량약리 및 치료과학 ▲약물경제 및 빅데이터 분석 등 세 개의 트랙으로 나눠 운영한다.

제약, 관련 산업 종사자들이 부분제 대학원생으로 학위 과정을 원활하게 수행할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 진행한다.

'첨단바이오의약품 트랙'은 신종 감염병이나 난치성질환 치료 기술의 유효성 평가기술을 보유한 첨단·바이오의약품 개발 분야의 인재를 양성하는 트랙이다.

유전자치료제, 세포치료제, 세포 외 소포체 등의 첨단바이오의약품의 국내외 규제에 대한 토의를 통해 신약개발 관련 규제전문가를 양성하고 있다.

관련 교과목은 경희대 약학대학과 의과대학 교수진과 관련 분야 제약회사의 임원진, 연구진이 강의한다.

이어 '임상·계량약리 및 치료과학 트랙'은 의약품 유효성 평가의 효율성을 제고하기 위한 모델링·시뮬레이션·임상 시험설계 역량을 보유한 임상·계량약리, 치료과학 전문인력을 배출한다.

임상·계량약리학적 지식과 연구를 토대로 개별 환자들의 다양한 특징을 반영한 정밀 약물요법 설계, 허가사항 상 적정 의약품 용량·용법과 주의 사항 제안을 위한 과학적 근거를 창출할 수 있는 신진 연구인력과 현장 전문가를 양성하고 있다.

경희대 약학대학과 의과대학, 동서의학연구소, 임상의학연구소 등의 교수진과 제약회사의 임원, 연구진이 교육에 참여한다.

'약물경제 및 빅데이터 분석 트랙'은 실사용 데이터(Real-World Date; RWD)와 실사용 증거(Real-World Evidence)와 정량적 위험-편익 분석을 통해 의약품 유효성과 규제평가기술을 보유한 사회약학 인재를 양성하는 트랙이다.

이 트랙에서는 RWD·RWE 연구뿐 아니라 의약품 경제성평가와 관련된 내용을 배움으로써 바이오 제약 기업의 Market Access Team에 필요한 역량을 키울 수 있다. 경희대 약학대학과 의과대학, 한의과대학, 경희대병원, 강동경희대병원 등의 교수진과 제약회사의 임원 및 연구진이 참여한다.

규제과학과 학생들은 국책 연구과제, 산업체 프로젝트, 글로벌 공동연구 참여를 통해 이론적 지식뿐만 아니라 현장 실무에 필요한 역량을 함양할 수 있으며 자기 주도 교육 방법 등 다양한 형태의 교수법이 적용된 교과목을 수강함으로써 학습 효과를 증진할 수 있다.

규제과학과는 대학원생의 국내외 학술 대회 참가와 SCIE 논문 게재를 지원한다.

또한 바이오헬스 분야 산업체와 규제기관과 연계한 단기 현장실습, 중기 인턴십, 취업 연계형 장기 펠로우십 등 학생 수요에 맞는 교과 외 과정도 운영한다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



