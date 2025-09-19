[클릭 e종목]"제일기획, 예상 배당수익률 6%…자사주도 보유"

DB증권은 19일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 150 등락률 -0.75% 거래량 330,625 전일가 20,100 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 2000원 관람…제일기획-HL그룹, 옴니버스 스낵 무비 '빌리브' 제작제일기획, 2분기 영업이익 921억원…전년比 4.4%↑[클릭 e종목]"제일기획, 2분기 실적 안정세…성과로 입증된 경쟁력" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 연말 예상 배당수익률이 6.3%로 높고 자사주도 12% 보유하고 있어 투자의견 'BUY'를 유지한다고 밝혔다.

신은정 DB증권 연구원은 "제일기획의 3분기 매출총이익은 4475억원으로 전년 대비 4.4% 증가, 영업이익은 918억원으로 3.9% 감소해 시장 기대치(966억원)를 하회할 것"이라며 "본사 매출총이익은 -1.8%로 전년 동기 비계열 물량과 파리올림픽 효과 소멸에 따른 역성장이 예상된다"고 분석했다.

그는 "국내 광고 경기는 회복세보다는 여전히 바닥을 지나고 있는 것으로 파악된다"며 "해외 매출총이익은 6.3% 증가가 예상되지만 북미와 인도 지역 M&A 효과에도 주요 캡티브의 마케팅 집행 효율화로 성장률이 둔화될 것"이라고 덧붙였다.

다만 4분기 실적은 개선이 기대된다. 신 연구원은 "본사 실적은 전년 동기 인센티브 지급으로 비용이 확대됐고 지난해 12월 탄핵 및 무안참사로 국내 광고 집행이 전무해 이익 기저가 낮다"며 "따라서 4분기에는 국내 GP가 3.2% 증가하며 실적 회복이 충분히 가능할 것"이라고 전망했다. 해외 부문 역시 미주 지역 중심으로 성장이 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기 매출총이익은 4883억원(7.4% 증가), 영업이익은 961억원(16.6% 증가)이 기대된다.

상반기 지배순이익은 환차손 및 전환사채 평가손실로 26.3% 감소했지만, 신 연구원은 "4분기 기저가 낮아(아이리스 영업권 상각 300억원) 연간 지배순이익은 2% 성장할 것"이라며 "DPS 축소에 대한 우려는 없어도 될 것"이라고 강조했다.

배당 매력도 높다. 제일기획의 12월 예상 배당수익률은 6.3% 수준이다. 신 연구원은 "2025년 DPS는 1250원으로 예상된다"며 "자사주도 12% 보유하고 있어 투자 의견 BUY를 유지한다"고 밝혔다.





장효원 기자



