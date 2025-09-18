이상균 HD현대중공업 대표 "KDDX 기다릴 수밖에…국내 조선소 확장은 검토 안해"

"싱가포르 법인, 수익 배분 문제 없다"

"신규 도크 설치 검토하지 않고 있다"

이 대표는 18일 오후 서울 서초구 엘타워에서 열린 제22회 조선·해양의 날 기념식 만찬 자리에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 그는 KDDX 사업과 관련해 "민감한 사안이라 우리 입장에서는 기다릴 수밖에 없는 상황"이라고 언급했다.

페루 잠수함 사업이 연말 가시화될 것으로 기대해도 되냐는 말엔 "시간이 오래 걸릴 수밖에 없다"며 "계속 잘 협의하고 있다"고 했다. 또 HD현대미포 도크를 군함용으로 개조하는 데에 드는 투자금과 관련해 "기존 도크를 거의 그대로 쓸 수 있기 때문에 큰 투자가 없을 것"이라고 말했다.

이상균 HD현대중공업 대표이사 사장 겸 한국조선해양플랜트협회장이 18일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '제22회 조선·해양의 날' 행사에서 발언하고 있다. 오지은 기자 원본보기 아이콘

마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트와 연계한 군산조선소 활용 가능성이나 울산 인근 신규 도크 설치에 대해서는 "사실이 아니다"라며 "미포 합병을 추진하는 상황에서 굳이 알아볼 필요가 없다"고 선을 그었다.

인력 수급 문제와 관련해선 "국내 인력을 최대한 활용하고, 부족할 때만 해외 인력을 보충할 계획"이라며 "최근에는 지원자가 꾸준히 들어오고 있어 대규모 외국인 인력 도입은 없을 것"이라고 말했다.





오지은 기자



