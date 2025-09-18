본문 바로가기
경기도시장군수협의회, 강릉시 가뭄 극복 성금 500만원 전달

이종구기자

입력2025.09.18 16:10

경기도시장군수협의회(회장 주광덕 남양주시장)는 최근 극심한 가뭄으로 고통을 겪고 있는 강릉시 주민 지원을 위해 성금 500만원을 사회복지공동모금회 강원도지회를 통해 전달했다고 18일 밝혔다.

경기도시장군수협의회 제8차 정기회의 모습. 경기도시장군수협의회 제공

경기도시장군수협의회 제8차 정기회의 모습. 경기도시장군수협의회 제공

강릉시는 지속된 가뭄으로 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 급격히 하락하면서 정부가 재난사태를 선포할 정도로 피해가 심각해 주민 생활 안정과 지역경제 회복에 긴급한 지원이 필요한 상황이다.


협의회 관계자는 "강릉시민들이 하루빨리 가뭄의 어려움을 극복하시길 기원한다"며 "앞으로도 재난과 위기 상황에서 지방정부 간 연대와 협력이 강화될 수 있도록 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 경기도시장군수협의회는 경기도 내 31개 시·군의 단체장으로 구성된 협의체로, 상호교류와 협력을 통해 지역균형발전과 지방분권 강화를 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
