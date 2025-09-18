우크라이나 재건 사절단, HD현대 찾아…전후 협력 논의

한국건설기계협회 주관 정책 연수 일환

울산캠퍼스서 굴착기·생산라인 시찰해

훈련 노하우 공유…현지 사업 확대 모색

우크라이나 정부 고위 관계자들이 전후 재건 협력 강화를 위해 HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 161,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 127,240 전일가 161,800 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 HD현대, 2029년까지 5년간 1만명 신규채용'HD건설기계' 내년 1월 출범…HD현대건설기계·HD현대인프라코어 합병 주총 통과HD현대, 선박 건조에 '스타링크' 활용한다…통신망 구축해 업무 효율 ↑ 전 종목 시세 보기 close 의 주요 사업장을 찾았다.

HD현대는 18일 마리나 데니시우크 우크라이나 영토개발부 차관 등으로 구성된 재건 연수단이 울산 HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 1,200 등락률 +1.24% 거래량 193,665 전일가 96,500 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 'HD건설기계' 내년 1월 출범…HD현대건설기계·HD현대인프라코어 합병 주총 통과[특징주]중복 상장 리스크 털자…HD현대인프라코어, 52주 신고가HD현대건설기계, 2분기 영업익 31% ↓…中 일회성 비용 영향 전 종목 시세 보기 close 캠퍼스를 방문해 굴착기와 스마트팩토리 생산라인을 둘러보고 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 대표단에는 영토개발부 차관단, 재건청장, 미콜라이우 주정부 및 국가비상사태청 관계자 등 10여명이 포함됐다.

HD현대건설기계 울산캠퍼스를 방문한 우크라이나 정부관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. HD현대건설기계 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 한국건설기계산업협회·한국건설기계연구원이 주관한 '건설기계 역량 강화 초청 연수'의 일환으로, 연수단은 지난 15일부터 오는 21일까지 한국을 방문해 장비 운용·정비, 재난복구, 친환경 시공 기술 등 재건 관련 노하우를 공유받는다.

HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 520 등락률 +3.28% 거래량 2,754,341 전일가 15,830 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 'HD건설기계' 내년 1월 출범…HD현대건설기계·HD현대인프라코어 합병 주총 통과[특징주] HD현대인프라코어, 엔진사업 호황 수혜 기대감에 5%↑연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지! 전 종목 시세 보기 close 와 HD현대건설기계는 전쟁 전 우크라이나 건설기계 시장에서 점유율 1·2위를 차지했으며, 전후 재건 프로젝트 과정에서 장비 공급을 비롯해 긴밀한 협력을 이어왔다.

우크라이나 대표단은 이날 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 499,500 전일대비 6,500 등락률 -1.28% 거래량 236,988 전일가 506,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close 조선소 도크, HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 594,000 전일대비 6,000 등락률 +1.02% 거래량 110,236 전일가 588,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수'[특징주]HD현대일렉트릭, 유럽시장 확대 기대감에 강세…사상 최고가HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개 전 종목 시세 보기 close 변압기 공장도 함께 시찰하며 한국 산업 발전 경험을 확인했다. 앞서 16일에는 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 컨퍼런스를 열고, 건설기계 트레이닝 센터 설립 및 교육훈련 방안도 협의했다.

코스티안틴코발추크 우크라이나 영토개발부 차관(왼쪽부터), 최철곤 HD현대건설기계 사장, 마리나 데니시우크 우크라이나 영토개발부 차관이 HD현대건설기계 울산 캠퍼스 내 제조시설을 둘러보고 있다. HD현대건설기계 원본보기 아이콘

HD현대건설기계는 향후 우크라이나 직업훈련학교에 실습 장비와 VR 시뮬레이터를 지원하고, 글로벌교육센터를 중심으로 ▲기종별 교육 프로그램 운영 ▲다국어 교재 개발 ▲현지 강사 양성 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 현지 인력 양성과 애프터마켓(AM) 사업 확대 기반을 마련한다는 구상이다.

조영철 HD현대사이트솔루션 사장은 "한국 건설장비는 전 세계 재난 현장에서 복구의 최전선에 있었다"며 "이번 협력은 교육과 기술 전수를 통해 지속 가능한 파트너십을 만드는 계기"라고 말했다.

마리나 데니시우크 차관은 "한국에서 확인한 산업 발전 경험은 전후 재건에 중요한 자산이 될 것"이라며 "HD현대와의 협력이 우크라이나 복구와 성장에 힘이 되기를 바란다"고 밝혔다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>