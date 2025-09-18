폐교가 새 얼굴로 돌아왔다… 부산시, '부산환경체험교육관' 개관

18일 오전 옛 반여초등학교서 개관식



환경부 '폐교 에코스쿨 시범 조성사업'

폐교가 더 괴담의 소재로 쓰일 일이 없어졌다. 부산시가 폐교를 새로운 교육시설로 바꿔가기 때문이다.

부산시(시장 박형준)는 18일 오전 해운대구 반여동 옛 반여초등학교 다목적홀에서 '부산환경체험교육관 개관식'을 열었다.

이날 행사에 박형준 시장을 비롯해 이강국 부산시 부교육감, 김미애 국회의원, 김성수 해운대구청장, 안세창 환경부 기후탄소정책실장과 시의원, 지역주민 등 60여명이 참석했다. 개관식은 식전 공연을 시작으로 개관 선언, 인사말 및 축사, 퍼포먼스, 시설 관람 순으로 진행됐다.

부산환경체험교육관은 환경부의 '폐교 에코스쿨 시범 조성사업' 공모에 선정돼 2021년 기본계획 수립부터 설계, 리모델링, 전시 콘텐츠 설치까지 부산시 교육청과 함께 4년에 걸쳐 조성됐다. 학령인구 감소로 부산에서만 50개교가 문을 닫았지만 활용 방안이 제한적이었던 가운데 폐교를 환경교육 공간으로 탈바꿈시킨 첫 사례다.

교육관은 환경 이해와 생활 속 실천을 연결하는 복합 공간으로 마련됐다. 1층에는 업사이클링 도서실과 유아 교실, 환경 체험·공방실이 들어섰다. 2층에는 기후위기와 탄소중립을 주제로 한 전시관, 3층에는 열린 교실과 녹화 스튜디오, 세미나실, 다목적홀이 마련됐다.

시는 이번 사업을 단순한 폐교 재활용이 아닌 지역 수요를 반영한 복합공간 조성으로 평가했다. 동관은 환경체험교육관으로, 북관과 운동장은 교육청이 환경 공간으로 활용한다. 해운대구는 별관을 '반여 플러스 스쿨'로, 지하 공간은 공영주차장으로 조성한다. 노후한 반여산림생태공원은 생태체험과 휴양 공간으로 정비된다.

박형준 시장은 "이번 사업은 단순히 폐교 활용을 넘어 미래세대를 위한 환경교육 공간으로 의미 있게 탈바꿈시켰을 뿐 아니라 지역사회의 역량이 모여 교육, 문화, 주차, 커뮤니티 기능을 융합해 시민 삶에 실질적인 도움이 되는 공간을 제공하게 돼 기쁘다"며 "우리 시는 협력을 통해 지역 수요에 맞는 다양한 기능을 갖춘 공간을 적극적으로 만들어 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>