본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

완판 에코백 가을 버전 나왔다…서울신라호텔, 추석 선물 인기

김흥순기자

입력2025.09.18 09:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'패스트리 부티크', 디저트·햄퍼 등 출시
디자인·기능 향상 유니 에코백도 판매

서울신라호텔은 베이커리 '패스트리 부티크(Pastry Boutique)'에서 추석을 맞아 선보인 디저트와 햄퍼(선물바구니), 신규 에코백 등 선물용 상품이 인기를 얻고 있다고 18일 밝혔다.


패스트리 부티크 유니 에코백 브라운. 서울신라호텔 제공

패스트리 부티크 유니 에코백 브라운. 서울신라호텔 제공

AD
원본보기 아이콘

신규 디저트 메뉴로는 ▲쇼콜라 마들렌 ▲카눌레 컬렉션 ▲미니 플랑 컬렉션 ▲클래식 바통 휘낭시에 4종을 출시했다. 또 서울신라호텔의 품격과 정성을 담은 '맞춤형 햄퍼'는 올해 플라워 장식이 포함된 상품을 새롭게 내놓았다. 맞춤형 햄퍼는 패스트리 부티크의 오랜 인기 제품으로 비즈니스부터 가족, 지인 등 타깃에 맞춰 원하는 제품과 가격대로 선물세트를 완성할 수 있다고 호텔 측은 설명했다.

이 밖에 서울신라호텔의 시그니처 자체브랜드(PB) 상품인 에코백도 가을 분위기를 담아낸 클래식 브라운 컬러의 '유니 에코백'으로 새단장했다. 기존 에코백의 클래식한 디자인에 실용적인 기능을 더했다. 지난 7월 업그레이드해 선보인 에코백은 출시 3일 만에 '완판'을 기록한 인기 상품이다.


패스트리 부티크의 추석 선물세트는 다음 달 9일까지 판매한다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기