청양군 고향사랑 기부 4연속 조기 달성…전국 모범 지자체 우뚝

충남 청양군이 고향사랑 지정기부사업에서 4 연속 목표액을 조기 달성하며 전국적인 모범 지자체로 부상했다.

폭우 피해 복구부터 어르신 급식 지원까지 주민 맞춤형 사업을 앞세워 기부자들의 공감을 이끌어낸 성과다.

군은 지난 7월 기록적인 폭우로 큰 피해를 입고 8월 특별재난지역으로 선포된 이후, 주민들의 빠른 일상 회복을 위해 '폭우피해 지정기부사업'을 긴급 개시했다.

모금 개시 한 달여 만에 목표액 1500만 원 보다 많은 1537만 원을 모으며 성공적으로 마무리해 피해 주민들에게 실질적인 복구 지원과 위로를 전했다.

이어 제3호 '동네 어르신 함께 한끼' 사업 또한 당초 목표 기간보다 46일 앞당겨 조기 완료됐다.

4월 1일부터 진행된 모금은 166일 만에 총 205건, 5211만 원이 모였으며, 명예 군수와 읍·면 명예읍면장의 고액 기탁이 이어지면서 지역 기부문화 확산에도 큰 힘을 보탰다.

올해는 산불과 집중호우 등 전국적으로 재난이 잇따르며 기부금 분산이 우려되는 여건 속에서도, 군은 현장 중심 홍보와 사업의 진정성을 알리는 전략으로 기부자들의 공감을 이끌어내며 성과를 거뒀다.

이로써 군은 고향사랑 지정기부사업에서 4 연속 조기 달성이라는 기록을 세우며, 모금액을 지역 현안 해결에 투명하게 활용하는 모범 지자체로 자리매김했다는 평가다.

김돈곤 군수는 "수해 복구와 어르신 급식 지원을 위해 귀한 정성을 보내주신 모든 기부자들께 깊이 감사드린다"며 "모금된 기부금은 주민들의 삶을 지키고 건강한 지역공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





