본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

청양군 고향사랑 기부 4연속 조기 달성…전국 모범 지자체 우뚝

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.18 09:07

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


폭우 피해 복구·어르신 급식 지원 등 주민 맞춤형 사업 전국적 공감 확산

청양군청 전경

청양군청 전경

AD
원본보기 아이콘

충남 청양군이 고향사랑 지정기부사업에서 4 연속 목표액을 조기 달성하며 전국적인 모범 지자체로 부상했다.


폭우 피해 복구부터 어르신 급식 지원까지 주민 맞춤형 사업을 앞세워 기부자들의 공감을 이끌어낸 성과다.

군은 지난 7월 기록적인 폭우로 큰 피해를 입고 8월 특별재난지역으로 선포된 이후, 주민들의 빠른 일상 회복을 위해 '폭우피해 지정기부사업'을 긴급 개시했다.


모금 개시 한 달여 만에 목표액 1500만 원 보다 많은 1537만 원을 모으며 성공적으로 마무리해 피해 주민들에게 실질적인 복구 지원과 위로를 전했다.


이어 제3호 '동네 어르신 함께 한끼' 사업 또한 당초 목표 기간보다 46일 앞당겨 조기 완료됐다.

4월 1일부터 진행된 모금은 166일 만에 총 205건, 5211만 원이 모였으며, 명예 군수와 읍·면 명예읍면장의 고액 기탁이 이어지면서 지역 기부문화 확산에도 큰 힘을 보탰다.


올해는 산불과 집중호우 등 전국적으로 재난이 잇따르며 기부금 분산이 우려되는 여건 속에서도, 군은 현장 중심 홍보와 사업의 진정성을 알리는 전략으로 기부자들의 공감을 이끌어내며 성과를 거뒀다.


이로써 군은 고향사랑 지정기부사업에서 4 연속 조기 달성이라는 기록을 세우며, 모금액을 지역 현안 해결에 투명하게 활용하는 모범 지자체로 자리매김했다는 평가다.


김돈곤 군수는 "수해 복구와 어르신 급식 지원을 위해 귀한 정성을 보내주신 모든 기부자들께 깊이 감사드린다"며 "모금된 기부금은 주민들의 삶을 지키고 건강한 지역공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기