인천 청라호수공원 내 미디어시설 공간, 빛과 물길 어우러진 쉼터로

박혜숙기자

입력2025.09.18 08:00

인천경제자유구역청은 인천 서구 청라호수공원 내 노후 미디어시설 공간을 개선해 도심 속 수변 휴식·체험 공간과 빛의 경관을 조성한다고 17일 밝혔다.


인천경제청은 내년 상반기 준공을 목표로 16억원의 사업비를 들여 체험형 수변시설, 야간 경관조명, 시민 휴식공간을 조성할 계획이다.

청라호수공원 미디어시설 공간 개선사업 조감도. 인천경제청

특히 '물길과 빛, 체험이 어우러지는 수변 명소'를 기본 구상으로 수심 30㎝의 수로형 물길과 수변 휴식·체험공간을 조성하고, 쿨링포그와 그늘 쉼터를 배치해 무더운 여름철에도 쾌적한 환경을 제공한다.


또 야간에는 수변 경관조명을 활용해 물길과 빛이 어우러진 아름다운 야경을 연출함으로써 청라호수공원의 대표적 야간 명소로 거듭날 전망이다.


윤원석 인천경제청장은 "이번 개선사업은 단순한 시설보강에 그치지 않고 낮과 밤에 시민이 즐겨 찾는 도심 속 문화·휴식 공간으로 재탄생하는 데 큰 의미가 있다"며 "특히 무더운 여름철 가족과 함께 찾고 즐길 수 있는 대표 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
