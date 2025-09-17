본문 바로가기
HMM, 2조원 자사주 공개매수 마무리…산은·해진공 9000억원씩 회수

박재현기자

입력2025.09.17 18:06

수정2025.09.17 18:24

산은 지분 32.6%로 줄어
매각 작업 본격 착수

HMM 은 2조1432억원 규모의 자사주 공개매수를 마무리했다고 17일 공시했다. 산업은행과 한국해양진흥공사는 이번 공개매수에 참여하고 각각 9000억원가량을 처분했다.

HMM, 2조원 자사주 공개매수 마무리…산은·해진공 9000억원씩 회수
HMM은 이날 자사주 8180만1526주 공개매수를 마쳤다고 밝혔다. 주당 취득가액은 2만6200원으로 총 2조1432억원 규모다.


공개매수에 응모한 주식의 총수는 8억6126만6700주다. 1, 2대 주주인 산업은행과 한국해양진흥공사는 모두 공개매수에 참여해 각각 3506만5870주(약 9187억원), 3472만3147주(약 9097억원)를 처분했다.


이에 따라 산은과 해진공의 지분율은 각각 32.60％, 32.28％로 줄었다. 기존보다 3％포인트가량 낮아진 수치다.


공개매수가 마무리되면서 산은은 지분 매각 작업을 본격적으로 착수할 것으로 보인다. 최근 포스코그룹은 자문단을 꾸리고 HMM 인수에 관심을 보이는 것으로 전해진다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

