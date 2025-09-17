美대사대리 "한미 정상, 경주 APEC에서 만날 것"

조셉 윤 주한미국대사대리가 17일 도널드 트럼프 대통령이 내달 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 것이라고 밝혔다.

조셉 윤 주한미국대사대리가 17일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제25-1차 한미동맹컨퍼런스에서 기조연설을 하고 있다. 2025.9.17 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

윤 대사대리는 이날 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '제25-1차 한미동맹 콘퍼런스'에서 기조연설을 갖고 "지난달 한미 대통령은 성공적인 회담을 가졌다"면서 "APEC에서도 만날 것"이라고 말했다. 그러면서 "한미동맹은 톱(Top) 리더십부터 아래까지 어느 때보다 강력하다"고 강조했다.

아직 미국 측은 트럼프 대통령의 APEC 참석을 공식 발표하지는 않은 상태다.

윤 대사대리는 "한미동맹은 한반도뿐 아니라 전 세계의 평화와 번영, 안보를 증진한다는 강력한 의지를 갖고 있다"면서 "한미동맹은 이제 '새로운 위협, 새 현실'에 맞춰 적응해 변화해야 한다. 이건 매우 큰 프로젝트"라고 말했다. 최근 한미 양국이 논의 중인 '동맹 현대화'와 관련해 대중 견제를 시사한 발언으로 해석된다.

이어 그는 "최근 한일관계가 발전하고, 한미일 3자 협력관계도 발전하고 있어 매우 기쁜 마음이 든다"면서 "과거의 일본 제국주의가 물러가고 이제는 한국과 일본이 서로 손 내밀고 서로의 공통점을 바탕으로 협력할 시기라 생각한다"고 말했다. 한미관계에 대해서도 "트럼프 대통령이 조선업에 있어서 한미 협력을 추진한다는 의지를 밝혔다"며 "한미 산업 간 협력을 강화해 미국의 제조업을 재활성화하고 해양 능력 강화, 일자리 창출 등 양국 발전과 성장을 이끌 것이라 생각한다"고 말했다. 아울러 "미국은 석유와 천연자원 등 부분에서 많은 기여를 할 수 있다"고 덧붙였다.

윤 대사대리는 최근의 미국 조지아주 한국인 근로자 구금사태에 대한 직접적인 발언은 하지 않았지만, "인적 교류는 우리 동맹 강화에 있어 너무나 중요하다"고 우회적으로 언급했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>