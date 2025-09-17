본문 바로가기
"지방 금융 자체 지원해야 지역투자 산다"… 이재명 대통령 발언에 지방은행 '반색'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.17 14:57

"지방은행들이 사라진 것도 문제다. (지방은행이) 해당 지역에 투자할 수 있게 해줘야 한다".


이재명 대통령이 지난 16일 주재한 국무회의에서 밝힌 발언에 대해 지방은행들이 고무된 분위기다.

이 대통령은 이날 "지방 금융 자체를 지원해서 (지역 기업을) 활성화·성장시키는 방법 또는 지역 산업이나 기업들에 금융상 지원 혜택을 줄 수 있는 것들도 금융 측면에서 안을 한번 만들어보시면 좋을 것 같다"고 주문했다.


BNK부산은행 관계자는 "대통령의 방침이 중앙의 은행들이 지방의 금융산업을 좌지우지하는 흐름을 지적하는 모양새여서 지방은행으로서는 반가운 소식이 아닐 수 없다"고 반겼다.

이재명 대통령이 지난 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 또 수도권 이외 지방의 국민과 기업들에 대해 더 낮은 대출 금리와 전기요금을 적용하는 방안을 검토하라고 지시했다.


이 대통령은 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 주재하며 "정책 금융의 이자(율)를 (기업이나 국민들이) 지방으로 가면 더 낮게 해준다든지 그런 것은 불가능한가"라며 불가능한 일은 아닌 것 같다는 견해를 비췄다.

이 대통령은 "예를 들면 지방에서 집을 살 때 대출이나 전세 대출을 해줄 때 이자를 수도권보다 더 싸게 해주는 것"이라며 "정책 금융에서 특정한 정책 목표를 수행하기 위해 정부가 일종의 부담을 안는 금융 제도가 많지 않느냐"고 힘줬다.


지방은행의 한 관계자는 "지방 금융 자체를 지원해서 지역 기업을 활성화·성장시키는 방법이나 지역 산업이나 기업들에 금융상 지원 혜택을 줄 수 있는 안을 만들면 좋을 것 같다"고 이 대통령이 주문했다며 "이는 지방은행에 큰 활력이 될 것 같다"고 내다봤다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
