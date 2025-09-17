본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

대한민국 국가유산 기술, 중앙아시아 대학 교과서로

이종길기자

입력2025.09.17 13:53

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우즈벡 실크로드국제관광문화유산대, 한국 교재 첫 채택

정식 교재 채택식 현장

정식 교재 채택식 현장

AD
원본보기 아이콘

우즈베키스탄 국립 실크로드국제관광문화유산대학교가 한국에서 제작한 보존과학 종합이론서를 정식 교재로 채택했다. 우리 정부가 추진해온 국가유산 국제개발협력(ODA) 사업이 현지 대학 교육과정에 안착한 첫 사례다.


국가유산청과 국가유산진흥원은 16일(현지 시각) 사마르칸트 현지에서 채택식을 열었다. 행사에는 김동하 국가유산진흥원 경영기획본부장, 아지즈존 이노감드자노비치 우즈베키스탄 문화유산청 부청장, 딜무로드 나시모프 대학 부총장 등이 참석했다.

교재는 한국 전문가들이 수년간 진행한 현지 교육 성과를 집대성한 책으로, 그동안 국가유산진흥원의 ODA 과정에서 활용돼왔다. 이를 현지 대학이 정식교재로 채택한 것은 이번이 처음이다. 단순 지원을 넘어 인력 양성과 기술 이전이 실제 성과로 이어졌다는 평가다.


실크로드국제관광문화유산대학교는 2018년 대통령령으로 설립된 국립대학이다. 지난해 국가유산진흥원과 업무협약(MOU)을 맺었고, 올해는 국가유산청이 출판한 전문 도서를 기증받아 도서관에 '한국 코너'를 개설해 운영하고 있다.


한국의 우즈베키스탄 국가유산 ODA 사업은 2022년 출범했다. 이번 교재 채택으로 사업 성과가 가시화되면서, 향후 중앙아시아 내 한국 유산 보존기술 전파에 속도가 붙을 전망이다.

백경환 국가유산진흥원 국제협력센터 팀장은 "대한민국 국가유산 ODA의 역량 강화 부문에서 새로운 이정표가 되길 바란다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기