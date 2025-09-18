본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천 송도 배수지 증설 사업비 분담 합의…내년 착공

박혜숙기자

입력2025.09.18 09:15

수정2025.09.18 09:16

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시·해수청·IPA, 518억 분담 합의

인천 송도국제도시의 핵심 현안이자 시민과 기업의 생활 안정과 직결되는 '푸른송도배수지 증설 사업'이 본궤도에 오르게 됐다.


인천시는 인천지방해양수산청, 인천항만공사(IPA)와 푸른송도배수지 증설 사업비 분담에 최종 합의했다고 18일 밝혔다. 이번 합의에 따라 증설 사업비 518억원 중 시가 440억원, 인천해수청이 36억원, IPA가 42억원을 나눠 내게 된다.

푸른송도배수지 전경. 인천시

푸른송도배수지 전경. 인천시

AD
원본보기 아이콘

푸른송도배수지 증설은 송도 11공구 바이오단지와 10공구 인천신항 배후단지 개발로 급증하는 용수 수요를 충당하기 위한 사업이다. 그러나 수백억원대 사업비 분담 비율을 두고 인천시(인천경제자유구역청), 인천해수청, IPA 사이에 이견을 보여 장기간 표류했다.


특히 지난해에는 과도한 분담금 문제가 지적되면서 사업 추진 자체가 불투명해질 정도로 상황이 악화했다. 이 때문에 시는 관계기관과 여러 차례 실무협의를 통해 상수도 원인자부담금 징수 조례를 개정하고 각 기관의 실사용량과 수요 증가량을 반영한 합리적 분담 방안을 마련했다.


시는 합의된 분담액에 대해 이달 중 최종 부과 절차를 마치고 내년에 배수지 증설 공사를 시작할 계획이다. 시는 사업이 완료되면 삼성바이오로직스를 비롯한 송도 11공구 바이오 클러스터 입주 기업과 송도 전체 주민에 안정적인 수돗물 공급이 가능해질 것으로 기대했다.

인천시 관계자는 "이번 합의는 단순한 예산 확보의 문제가 아니라 수년간 이어진 기관 간 갈등을 소통과 제도 개선으로 해결했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "푸른송도배수지가 증설되면 인천의 핵심 성장 동력인 바이오산업의 경쟁력 강화는 물론, 시민 생활의 안전과 편익 증진에도 기여할 것"이라고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기