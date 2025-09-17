본문 바로가기
창원보건소, 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램 본격 운영

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.17 09:56

경남 창원특례시 창원보건소는 지역주민의 신체활동 증진과 만성질환 예방을 위해 오는 16일부터 12월 12일까지 약 12주간 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램을 운영한다.

창원보건소, 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램 본격 운영.

창원보건소, 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램 본격 운영.

이번 프로그램은 사전 모집을 통해 선정된 지역주민을 대상으로 지난 16일 오리엔테이션 및 안전교육을 시작으로 본격 운영에 들어갔다. 전문 운동 강사와 보건소 관계자는 세부 일정, 참여 수칙, 운동 시 유의사항 등에 대해 안내를 하고, 참가자 스스로 건강 목표를 설정할 수 있도록 동기를 부여했다.


운동프로그램은 ▲비만 및 만성질환관리를 위한 바디리셋 ▲낙상예방 및 어르신 근력 향상을 위한 시니어 근육적금 ▲건강위험요인 관리를 위한 건강생활실천 운동교실(줌바, 파워스트레칭, 밸런스워킹PT, 라인댄스)등 다양한 맞춤형 프로그램으로 구성됐다. 각 분야 전문강사가 참여자의 수준에 맞춰 안전하고 효과적인 신체활동을 12주간 지도한다.

이장균 건강증진과장은 "이번 프로그램을 통해 지역주민의 신체기능과 기초체력을 강화하고, 운동 습관을 생활화해 만성질환 예방에 실질적인 도움을 얻기를 바란다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

