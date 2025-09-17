[포토] 정부조직법 토론회 발언하는 송언석 원내대표

송언석 국민의힘 원내대표가 17일 국회에서 열린 '정부조직법의 문제점 : 중수청(중대범죄수사청) 중심으로' 토론회에서 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>