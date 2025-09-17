전기 픽업 '무쏘 EV'…반년만에 올해 판매 목표 6000대 달성

유럽서 론칭 행사 진행…해외 진출도 속도

지난 3월부터 고객 인도를 시작한 '무쏘 EV'는 ▲3월 526대 ▲4월 719대 ▲5월 1167대 ▲6월 563대 ▲7월 1339대 ▲8월 1040대 ▲9월(16일 기준) 700여 대 등 판매 실적을 기록했다.

KGM은 20여년 간 축적된 픽업 제조 기술에 첨단 전동화 기술을 접목해 중형 SUV 수준의 편안함과 전기차 특유의 정숙성, 픽업 본연의 뛰어난 적재 능력(최대 500kg)을 갖춰 긍정적인 반응을 얻었다고 설명했다.

특히 무쏘 EV는 국고 보조금 652만원 및 지자체(서울시 기준) 보조금 186만원을 받아, 구매 가격이 3000만원 후반대(3962만원)까지 가능하다. 소상공인은 추가 지원과 부가세 환급 등으로 3000만원 중반에 구입할 수 있다.

무쏘 EV는 내수 흥행을 기반으로 글로벌 시장 공략도 본격화하고 있다. KGM은 올해 초부터 독일과 이탈리아 등 유럽 시장에서 '무쏘 EV' 사전 마케팅 활동을 진행했으며, 지난 8월부터는 본격적으로 론칭 행사를 이어가고 있다.

KGM 관계자는 "무쏘 EV의 목표 조기 달성은 전기차 수요 둔화와 픽업 시장 정체라는 상황 속에서 이루어낸 성과라는 점에서 의미가 크다"라며 "다양한 니즈에 대응하며 최상위 픽업 브랜드로서의 입지를 넓힐 것"이라고 밝혔다.





