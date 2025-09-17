본문 바로가기
대통령실

감사원 '쇄신 TF' 출범…표적감사 등 점검 이뤄질 듯

임철영기자

입력2025.09.17 07:27

감사원은 그간 제기됐던 안팎의 비판과 문제제기를 스스로 돌아보고 바로잡기 위한 감사원 운영 쇄신 태스크포스(TF)를 출범했다고 밝혔다. TF에서는 이전 정부 감사원의 표적감사·정치감사 논란을 촉발했던 사안에 대한 전반적 점검이 이뤄질 것으로 보인다.

감사원은 "새로 출범한 TF의 주요 임무는 언론·국회 등에서 지속적으로 비판받아 온 감사 사항 뿐 아니라 감사 운영 전반을 점검해 감사원 운영을 쇄신하고자 하는 것"이라고 설명했다. 감사원은 안정적인 운영을 위해 가능한 한 신속히 마무리할 방침이다.


이번 TF 기간에는 외부에서 문제가 제기돼 온 사항뿐 아니라 내부 직원의 다양한 의견도 수렴한다. 감사원은 익명성이 보장된 소셜미디어(SNS) 등을 통해 감사원 운영 전반에 대한 직원들의 솔직한 의견을 청취해 TF활동에 반영할 계획이다.

앞서 정상우 사무총장은 10일 취임사에서 TF 구성과 관련해 "지난 정부에서 잘못된 감사 운영상 문제점을 규명하고 잘못된 행위는 반드시 책임을 묻겠다"고 했다. 소수가 독점해온 승진, 유학, 포상 등 인사제도를 공정한 시스템으로 바꾸겠다고도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
