"K팝 히어로 투표, 국민 히어로 돕는 길"

이경호기자

입력2025.09.16 16:40

엠넷플러스-희망브리지, ‘히어로 응원 이벤트’ 진행

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 CJ ENM(대표이사 윤상현)의 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)와 함께 '히어로 응원 이벤트'를 진행한다고 16일 밝혔다.


이번 이벤트는 "당신이 생각하는 최고의 히어로 같은 K-POP 무대는?"을 주제로, 팬들이 직접 참여하는 투표 방식으로 진행된다. 투표 결과 1위를 차지한 아티스트의 이름으로 1000만원이 희망브리지에 기부된다.

기부금은 국민의 히어로인 소방관의 처우 개선과 안전 활동 지원에 사용된다. 팬덤의 열정과 아티스트의 영향력이 사회적 나눔으로 이어지는 의미 있는 계기가 될 전망이다.


희망브리지 커뮤니케이션팀 김충현 홍보파트장은 "전 세계에서 주목받는 K-POP 팬들의 응원이 아티스트의 이름으로 기부된다는 점에서 이번 캠페인은 특별하다"며 "팬덤의 열정이 나눔으로 확장돼 소방관을 위한 기부에 동참하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


이벤트는 엠넷플러스 애플리케이션을 통해 누구나 참여할 수 있으며, 참여자에게는 추첨을 통해 업사이클링 파우치와 소방관 키링(20명), 엠플포인트 1500점(100명) 등 다양한 혜택이 제공된다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

