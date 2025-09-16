[포토] 아시아경제 대체투자포럼 참석한 장범식 대표-서유석 회장-최운열 회장

장범식 아시아경제 대표(가운데), 서유석 금융투자협회장(오른쪽), 최운열 한국공인회계사회장이 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 아시아경제 대체투자포럼'에 참석하고 있다.







