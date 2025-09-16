본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

포천시, '포천한우축제' 한탄강 생태경관단지서 20일 개최

이종구기자

입력2025.09.16 13:21

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 20일부터 21일까지 이틀간 포천 한탄강 생태경관단지에서 '제13회 포천한우축제'를 개최한다.

제13회 포천한우축제, 한탄강 생태경관단지서 개최. 포천시 제공

제13회 포천한우축제, 한탄강 생태경관단지서 개최. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

한탄강 생태경관단지에서 열리는 이번 축제는 포천의 대표 축산물인 한우를 비롯한 지역 축산물의 우수성을 널리 홍보하고, 소비 활성화를 위해 기획했다.


축제 기간 동안 포천 한우 고급육 할인 판매와 구이존 운영, 다양한 축산물 시식 행사, 우유 소비 촉진 홍보 및 유제품 판매, 개성인삼 등 농산물과 수산물 가공품 판매뿐만 아니라 가족 단위 체험 프로그램과 이벤트, 풍성한 축하공연 등을 진행한다. 특히 한우 고급육을 저렴한 가격에 맛볼 수 있어 시민과 관광객 모두에게 큰 호응이 기대된다.

포천시는 이번 축제를 통해 지역 농가 소득 증대와 더불어 시민과 방문객이 함께 어울릴 수 있는 장을 마련할 계획이다.


시 관계자는 "올해 처음 한탄강 생태경관단지에서 열리는 포천한우축제는 자연 속에서 포천 한우의 우수성을 직접 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "많은 시민과 관광객의 참여를 기대한다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내며 관사서 버티는 군인들 한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

최태원 회장, '동거인 악성루머 제기' 유튜버들 무더기 고소·손해배상 청구

무법 주행 아산 자전거족은 촉법소년…경찰 무시, 어른들엔 손가락욕

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기