기아, PV5 택시 전용 '올인원 디스플레이 2' 출시

기아가 목적기반모빌리티(PBV) PV5 택시 영업을 위한 특화 사양인 '올인원 디스플레이 2'를 16일 출시했다.

'올인원 디스플레이 2'는 △택시 기사용앱(카카오 T) △내비게이션 앱(카카오내비) △미터앱(티머니모빌리티·이동의 즐거움) 등 택시 영업에 필수적인 기능을 12.9인치 대화면 디스플레이에 통합해 제공하는 PV5 택시 전용 옵션이다.

기존 별도 기기로 분산 운영되던 택시 주요 기능을 직관적인 하나의 화면으로 통합해 운행 효율성을 높였다. 운전자는 운전대에 있는 버튼만으로 콜카드를 수락할 수 있으며, 하이패스 시스템 사용 시 요금이 자동으로 합산돼 결제가 간소화되는 등 편의성을 높였다.

기아, PV5 택시 전용 '올인원 디스플레이 2'. 기아 제공 AD 원본보기 아이콘

기존 니로플러스 택시에 적용된 '올인원 디스플레이 1' 옵션과 비교하면 여러 기능이 개선됐다. 기아 커넥트 및 내비게이션 기반 첨단 주행 보조 기능을 일반 차량과 동일하게 사용할 수 있으며, 앱미터 화면 등을 운전자 편의에 맞춰 디스플레이 상에서 직접 움직일 수 있도록 했다.

이번 '올인원 디스플레이 2'는 기아가 고객 중심 PBV 사업 철학을 바탕으로 외부 소프트웨어 파트너사와의 협력 체계를 구축해 PBV 전용 인포테인먼트 시스템에 탑재되는 앱을 개발한 첫 번째 사례라는 점에서 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

'올인원 디스플레이 2'는 이날부터 PV5 택시 구매 시 옵션으로 선택할 수 있다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 100,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 101,700 2025.09.16 개장전(20분지연) 관련기사 "이 역량 확보 못하면 결국 도태"…판도 완전히 바뀔때 느릿느릿 '현대차의 위기'코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close 관계자는 "앞으로 택시뿐만 아니라 물류와 소상공인 등 다양한 업종을 대상으로 혁신적이고 실용적인 맞춤형 솔루션을 지속적으로 선보여 SDV 비전을 실현하고 미래 모빌리티 시장 변화에 적극 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>