라이나생명, 보험과 고객 연결하는 디지털 서비스 '라이나ON' 오픈

최동현기자

입력2025.09.15 09:54

라이나생명보험이 고객의 보험 이해를 돕고 소통 기회를 제공하는 서비스 '라이나 ON'을 오픈한다고 15일 밝혔다.


라이나ON은 가입한 보험의 내용을 쉽고 명확하게 설명해주는 '내 보험 쉽게 이해하기'를 포함해 질병 회복 후기, 전문 상담사와의 보장 상담 등 편리한 기능을 담은 서비스다.

보험 정보의 복잡함을 해소하고 고객 경험 밀착형 콘텐츠를 통해 고객이 보험이라는 주제를 더욱 일상적이고 친숙하게 접할 수 있게 하는 데 목적이 있다.


라이나생명, 보험과 고객 연결하는 디지털 서비스 '라이나ON' 오픈
이야기ON 코너에서는 암 치료, 치매 진단 등 실제 질병 경험을 담은 회복 이야기를 소개해 정보 전달은 물론 공감과 위로의 공간을 제공한다. 해당 콘텐츠는 라이나생명 고객이 아니어도 자유롭게 열람이 가능하다.


이번 서비스는 올해 5월부터 (무)THE간편한건강보험(갱신형)을 가입한 고객을 대상으로 시작된다. 향후 다른 상품 가입 고객 대상으로 확대 적용할 계획이다.

보험을 일상 속 경험으로 바꾸겠다는 라이나생명의 비전을 담은 라이나ON 서비스는 라이나생명 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
