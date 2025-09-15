"알바비 두 배로"…당근알바, 추석 맞이 프로모션

당근은 지역 기반 구인·구직 서비스 '당근알바'에서 추석 명절을 맞아 동네에 필요한 알바와 일자리를 연결해 주는 다양한 프로모션을 펼친다고 15일 밝혔다.

'알바비 2배 보너스 이벤트'는 사장이 주는 알바비에, 당근이 한 번 더 알바비를 지급하는 이벤트다. 해당 기간에 당근 앱 내 이벤트 페이지를 통해 알바에 지원하고, 채용 확정된 인원 중 10명을 추첨해 알바비 두 배 보너스 혜택을 제공한다. 당근알바가 추가 지급하는 알바비는 최대 30만원까지다.

사장 역시 혜택을 받을 수 있다. '알바비 지원금 제공 이벤트'는 이벤트 페이지를 통해 알바 공고를 게시한 사장 중 추첨을 통해, 사장 한 명에게는 당근머니 50만원을, 열 명에게는 각 당근머니 1만원을 지급한다.

이벤트 참여는 다음 달 12일까지 가능하며, 발표일은 14일이다.

당근알바는 또한 글로벌 청소용품 브랜드 '스크럽 대디'와 함께 '설거지 순삭 알바 이벤트'도 마련했다. 명절 연휴 가장 큰 숙제 중 하나인 설거지를 '설거지 알바'라는 색다른 콘셉트로 풀어냈다. 참여 방법은 이벤트 페이지에 올해 추석 스크럽 대디와 함께하고 싶은 이유를 남기면 된다. 참여자 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.

당근 관계자는 "앞으로도 당근알바는 명절 대목은 물론 특정 시즌마다 구인자와 구직자를 적극적으로 지원할 수 있는 다양한 프로모션을 이어가겠다"고 했다.





