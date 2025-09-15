기아, 2026년형 카니발 하이리무진 출시

신규 트림 9인승 노블레스 6327만원부터

기아가 프리미엄 리무진 '카니발 하이리무진'의 2026년형 연식 변경 모델을 출시하고 본격 판매에 돌입한다고 15일 밝혔다.

2026 카니발 하이리무진은 편의사양을 강화해 고급감을 높이고, 신규 트림 운영으로 고객의 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.

기아는 2026 카니발 하이리무진 후석의 21.5인치 스마트 모니터와 7인치 터치식 통합 컨트롤러(4인승 전용)에 'ccNC(차세대 인포테인먼트 시스템)' 테마의 최신 GUI(그래픽 유저 인터페이스)를 적용하고, 보스 프리미엄 사운드를 선택사양으로 신규 운영한다.

또한 두께를 늘리고 레벨 루프 타입(고리로 매듭지은 형태)의 스트라이프 패턴을 적용한 '고급형 카매트'를 새롭게 적용했다. 후석 측·후면 글라스에 기본 적용된 주름식 커튼에는 스티치 라인을 추가하고 주름 방식 개선을 통해 작동성과 디자인 완성도를 높였다.

카니발 하이리무진은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영된다.

2026 카니발 하이리무진의 트림별 가격은 3.5 가솔린 ▲9인승 노블레스 6327만원 ▲9인승 시그니처 6667만원 ▲7인승 시그니처 6891만원 ▲4인승 시그니처 9330만원, 1.6 터보 하이브리드 ▲9인승 노블레스 6782만원 ▲9인승 시그니처 7122만원 ▲7인승 시그니처 7334만원 ▲4인승 시그니처 9780만원부터다.

기아 관계자는 "국내 대표 프리미엄 리무진으로서 가족과 법인 고객 모두에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



