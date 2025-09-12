본문 바로가기
여수시 요트팀, 해군참모총장배 혼성 2인승 '우승'

호남취재본부 이경환기자

입력2025.09.12 18:06

김창주·이경진 선수, 국가대표 선발 확정
'해양 관광 중심 도시' 브랜드 제고 기대

전남 여수시청 요트팀이 지난 4~8일 경남 거제시 일원에서 펼쳐진 '제23회 해군참모총장배 전국요트대회 겸 국가대표 선발전'에서 혼성 2인승 부문 챔피언에 올랐다.


팀 주역인 김창주·이경진 선수는 2026 아이치·나고야 아시안게임에 대한민국 대표 선수로 나설 자격을 확보하며, 국제 무대에서의 활약을 예고했다.

여수시청 요트팀이 지난 4~8일 경남 거제시 일원에서 펼쳐진 '제23회 해군참모총장배 전국요트대회 겸 국가대표 선발전'에서 혼성 2인승 부문 1위를 차지했다. 여수시 제공

이번 대회는 대한민국 해군과 대한요트협회가 주최하고 거제시와 거제시해양관광개발공사가 후원한 국내 최대규모 요트인 축제로, 여수시청 소속 선수들은 치열한 경쟁 속에서 탁월한 기량과 팀워크를 발휘하며 정상에 올랐다.

김창주·이경진 선수는 이 대회를 통해 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 선발을 확정지었다. 이 같은 성과는 꾸준한 훈련과 체계적인 여수시 지원 결실이라는 평가로, 두 선수는 각종 국제대회에서 대한민국과 여수시의 저력과 위상을 한층 높일 것으로 예상된다.


정기명 시장은 "우리 시 소속 선수들이 전국 규모 대회에서 우승을 거두고 국가대표로 선발된 것은 여수시 스포츠의 열정을 보여주는 성과다"며 "앞으로도 선수들이 안정적이고 체계적으로 훈련하며 국제대회에서도 보다 더 좋은 성과를 낼 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.


한편 이번 대회 우승은 '해양관광 중심도시' 여수시의 브랜드 가치를 한층 더 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대된다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

