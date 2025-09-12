본문 바로가기
양산시, 부산-양산-울산 광역철도 조속 추진 촉구 시민 결의대회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.12 17:30

경남 양산시는 웅상발전협의회(회장 이창훈) 주최로 12일 웅상문화체육센터에서 '부산-양산-울산 광역철도 건설사업' 조속한 추진을 위한 시민 결의대회가 개최됐다.

광역철도 조속 추진 촉구 시민 결의대회. 양산시 제공

광역철도 조속 추진 촉구 시민 결의대회. 양산시 제공

이날 행사에는 나동연 양산시장을 비롯한 국회의원, 도·시의원, 시민 등 300여명이 참석한 가운데 지역 숙원사업인 광역철도의 예비타당성조사 통과를 축하하고 시민결의문 낭독, 희망 비행기 날리기 이벤트를 통해 시민의 염원과 결의를 다졌다.


부산 금정구 노포동∼경남 양산 웅상∼KTX울산역을 잇는 광역철도가 지난 7월 10일 기획재정부 예비타당성조사를 통과했으며, 이 철도가 완공되면 부산, 양산, 울산 도시 간 이동시간이 30분 내외로 단축돼 실질적인 1시간 생활권이 형성되고, 이를 통해 지역 간 인적·물적 교류 확대는 물론 환승역 주변 도심 재개발과 지역 경제 활성화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

나동연 시장은 "결의대회가 단순한 축하를 넘어, 우리 모두가 힘을 모아 사업이 차질 없이 추진되도록 지혜와 역량을 모으는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
