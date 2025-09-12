본문 바로가기
창원시의회 "홈플러스 추가 폐점·매각 우려, 정부·국회 나서야"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.12 16:43

대응 촉구 결의안 채택

경남 창원특례시의회가 홈플러스 폐점 및 매각 여파로 지역경제가 무너질 수 있다며 국회와 정부 차원의 대책 마련을 촉구했다.


시의회는 12일 제146회 임시회 제4차 본회의를 열고 오은옥 의원이 대표 발의한 '홈플러스 폐점·매각에 따른 지역경제 붕괴 우려 및 대응 촉구 결의안'을 채택했다.

경남 창원특례시의회. 이세령 기자

발의에 나선 오 의원은 "지난 3일 사모펀드 MBK파트너스는 올해 안에 전국 15개 홈플러스 매장을 폐점하기로 했다"며 "다수 점포에 대한 임대계약 해지 통보에 이어 추가적 매각, 폐점 가능성을 가시화한 것"이라고 말했다.


이어 "홈플러스는 단순 대형마트가 아닌 수많은 노동자, 입점 소상공인, 납품업체, 지역 농축산업 생산자들의 생계를 지탱하는 대행 유통시설"이라며 "홈플러스 폐점은 지역 고용기반 붕괴, 상권 공동화, 소상공인과 중소기업의 연쇄적 도산으로 이어져 지역경제 전반에 심각한 타격을 가져온다"고 지적했다.


그는 "창원지역 홈플러스 3곳은 이번 폐점 대상에는 포함되지 않았지만, 지역사회와 종사자들은 여전히 불안정한 상황 속에 있다"고 전했다.

또 "여러 지자체에서 대형유통업체 폐점으로 도심 공동화와 주민 생활 불편이 현실화하고 있고 창원도 최근 롯데백화점 마산점 폐점으로 지역 상권과 고용기반 위축을 목격했다"라고도 했다.


오 의원은 "MBK파트너스의 일방적 구조조정은 수많은 노동자와 입점상인, 지역경제 주체들에게 희생을 강요하며 막대한 피해를 주는 것"이라며 "지역사회와 공존할 책임 있는 기업회생 노력에 나서야 한다"고 했다.


아울러 "대형유통업체 폐점과 그로 인한 지역 상권 붕괴, 고용 위기는 결코 특정 기업의 문제에 국한될 수 없다"며 "정부와 국회가 책임 있는 대책 마련에 나서야 한다"라고도 했다.


이날 시의회는 MBK파트너스 측에 자구 노력을 통한 홈플러스 경영 정상화를 이행하고 일방적 구조조정을 즉각 중단하라고 촉구했다.


정부와 국회에는 폐점에 따른 입점상인, 종사자, 납품업체 등의 피해 현황 전수조사 및 실질적 보호대책 마련, 고용안정과 입점상인 보호를 위한 제도적 장치 마련 등을 요구했다.


시의회는 이 건의안을 대통령비서실, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회 등에 전달할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
